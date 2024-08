Stars Robbie Williams: Nochmal das Eheversprechen gegeben

Robbie Williams Performs At The Royal Sandringham Estate - 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2024, 10:00 Uhr

Robbie Williams und Ayda Field haben nach 14 Jahren Ehe ihr Ehegelübde erneuert.

Das Paar, das die Kinder Teddy (11), Charlie (9), Coco (5) und den vierjährigen Beau hat, hatte geplant, am 10-jährigen Jubiläum das Versprechen füreinander zu erneuern, aber die Coronavirus-Pandemie machte der Feier einen Strich durch die Rechnung. Nun haben sie die Zeremonie nachgeholt.

Der ‚Angels‘-Sänger sprach in dem Post zu der Zeremonie zusätzlich über seine neuen Zähne und darüber, dass diese keine Nervenenden haben. In einer langen Instagram-Nachricht, in der Robbie seinen Fans auch seine Meinung zu den Olympischen Spielen und dem Jetlag mitteilte, schrieb er: „Oh, ich und Ayda haben unsere Gelübde erneuert. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar. Ich bin gerade dankbar. Ich bin nicht in der Zukunft, müde und gestresst. Ich bin genau hier, genau jetzt, dankbar.“ Dann fügte Robbie etwas wahllos hinzu: „Seit ich mich erinnern kann, habe ich an meinen Nägeln gekaut. Ich liebe es. Den Nagel abkauen und dann darauf herum beißen. Meine neuen Zähne haben keine Nervenenden. Außerdem können meine neuen Zähne nicht in den Nagel beißen. Ohne Nervenenden kommt keine Texturfreude durch mein kalorienfreies Lieblingsknabbern. Also, ich schätze, das ist dann vorbei.“

In dem thematisch etwas wirren Post erzählt Robbie dann auch, dass er gerade in einem Flieger sitze: „Ich reise irgendwohin. Als wir das Haus verließen, um zum Flughafen zu fahren, waren meine Gedanken bei der Reise und der Reise nach der Reise. Ich muss in den nächsten Tagen buchstäblich um die Welt reisen. Gigs, noch mehr Gigs, Flüge, Jetlag. Das ging mir durch den Kopf, als ich an den vielen Palmen von L.A. vorbeikam. Angst vor künftiger Müdigkeit. Angst vor zukünftiger Müdigkeit und Shows. Dann wurde mir klar, wo ich gerade hergekommen war und was für eine herrliche Zeit ich, meine Familie und Freunde gerade gehabt hatten.“