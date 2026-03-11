Stars Robert Carradines Asche soll im Meer verstreut werden

Robert Carradine at the 2016 Alzheimer's Association in Beverly Hills - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2026, 09:00 Uhr

Nach seinem Tod im Februar steht nun fest, was mit der Asche des verstorbenen Schauspielers passiert.

Die Asche von Robert Carradine soll im Meer verstreut werden.

Der Schauspieler, der durch Rollen in Film und Fernsehen – darunter in der Serie ‚Lizzie McGuire‘ – bekannt wurde, starb am 23. Februar im Alter von 71 Jahren durch Suizid. Dokumente, die ‚TMZ‘ vorliegen, zeigen nun, dass Carradine eingeäschert wurde und geplant ist, seine Asche im Wasser zu verstreuen. Das Büro des Gerichtsmediziners von Los Angeles bestätigte zuvor, dass Carradines Tod durch eine Gehirnverletzung infolge von Erhängen verursacht wurde.

Seine Familie veröffentlichte später eine Erklärung, in der sie über seinen langen Kampf mit einer bipolaren Störung sprach und zu mehr Bewusstsein für psychische Gesundheit aufrief. In dem Statement hieß es: „Wir sind am Boden zerstört über den Verlust dieser wunderbaren Seele und möchten Bobbys tapferen Kampf gegen seine fast zwei Jahrzehnte andauernde bipolare Störung anerkennen. Wir hoffen, dass seine Geschichte dazu beitragen kann, ein Licht auf das Thema zu werfen und Menschen ermutigt, das Stigma rund um psychische Erkrankungen anzusprechen.“

Carradine war nach dem Tod seines Bruders David Carradine, der 2009 im Alter von 72 Jahren starb, mit einer bipolaren Störung diagnostiziert worden. In den Wochen vor seinem Tod hatte Robert an den Vorbereitungen für ein Filmprojekt mit dem Titel ‚The Driver‘ gearbeitet. Regisseurin Connie Lamothe sagte der ‚Daily Mail‘, dass Carradine in der Produktion die Rolle des Mafia-Anführers Antonio Politano spielen sollte. „Unser letztes Gespräch war positiv und optimistisch“, erzählte sie.

Carradine habe Mitte Januar mit Mitgliedern des Produktionsteams gesprochen und sei bereit gewesen, mit der Arbeit zu beginnen. „Es gab nichts, was etwas anderes vermuten ließ“, offenbarte Lamothe. Carradine stammte aus einer bekannten Schauspielerfamilie und arbeitete über Jahrzehnte in Film und Fernsehen. Seine Tochter Ever Carradine ist ebenfalls Schauspielerin. Sie wurde während Carradines Beziehung mit der Schauspielerin Susan Snyder geboren. Später heiratete er Edith Mani. Das Paar bekam zwei Kinder, Marika Carradine und Ian Carradine. Robert und Edith waren 25 Jahre verheiratet, bevor sie sich scheiden ließen.