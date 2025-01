Stars Robert Downey Jr.: Dankbar für seine Zeit bei ,Saturday Night Live‘

20.01.2025

Der Star erzählte, dass er dank seines kurzen Auftritts in der Show als Darsteller lernte, „was [er] nicht war“.

Der 59-jährige Schauspieler war mit 20 Jahren für die Show gecastet worden und obwohl er nur eine Staffel lang in der Show war, schätzt der Star die Lektionen, die er durch die Sendung gelernt hat.

Robert verriet in einem Gespräch in der neuen ,SNL50: Beyond Saturday Night‘-Dokuserie: „Ich habe in diesem Jahr so ​​viel darüber gelernt, was ich nicht war. Aber es gibt keine spannenderen 90 Minuten, egal, ob man gut darin ist oder nicht.“ Der ,Oppenheimer‘-Darsteller bekam den Job in der Show dank seines Freundes Anthony Michael Hall. Der Prominente fügte hinzu: „Michael Hall sagte zu mir: ‚Ich werde bei ‚SNL‘ mitmachen. Ich werde dir ein Vorsprechen verschaffen und ich wette, dass du es auch in die Show schaffst.‘“ Anthony scherzte zuvor darüber, dass er immer noch darauf warte, dass sein Kumpel ihm den Gefallen erwidert. Anthony selbst war mit 17 Jahren als das jüngste Besetzungsmitglied der Show gecastet worden und erinnerte sich an die herausfordernde Zeit.