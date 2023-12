"Loki"-Star packt aus Rückkehr toter Marvel-Figuren? Tom Hiddleston deutet Comebacks an Könnten die in „Avengers: Endgame“ verstorbenen Marvel-Helden zurückkehren? Tom Hiddleston gibt in einem Interview Andeutungen, die Hoffnungen schüren. Mit Lokis Zeitreisen könnten verstorbene Charaktere wie Iron Man wieder zum Leben erweckt werden.