Film Kevin Feige: Großes Lob an Hugh Jackman

Kevin Feige, President of Marvel Studios onstage at Walt Disney Studios' 2024 presentation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2024, 18:00 Uhr

Der Filmemacher lobte den Star dafür, dass er seinem Superhelden in dem Film ein „dunkleres Element“ verlieh.

Marvel-Chef Kevin Feige lobte Hugh Jackman dafür, dass er seinem Superhelden in ‚Deadpool and Wolverine‘ ein „dunkleres Element“ verlieh.

Der 55-jährige Schauspieler hat seine Rolle als Wolverine zum ersten Mal seit ‚Logan‘ (2017) erneut aufgenommen und selbst nachdem er den Mutanten seit ‚X-Men‘ (2000) immer wieder darstellte, ist der Studiochef beeindruckt, dass der Star weiterhin dazu in der Lage ist, neue Seiten an seinem Alter Ego zu entdecken.

In einem Gespräch gegenüber ‚ScreenRant‘ verriet der Filmemacher: „Auf einer tieferen Ebene hat er, glaube ich, gesagt, dass er ein dunkleres Element der Figur anspricht, das in den lustigen Aufnahmen, die man in den Trailern sah, nicht unbedingt sichtbar ist. Aber wenn man sich den Film ansieht, dann gibt es eine Dunkelheit, die immer mit der Figur Wolverine aus den Comics einhergeht, die in einigen der vorherigen Filme angeschnitten wurde, in diesem Film aber auf eine Art und Weise vertieft wird, die einen, glaube ich, echt an einen besonderen Ort führt. Was für ein spektakulärer Schauspieler.“ Der Film, in dem auch Ryan Reynolds als Merc with a Mouth zu sehen ist, markiert den Start der ‚X-Men‘-Saga im MCU, nachdem das Filmstudio erstmals Mutanten in der Disney+-Show ‚X-Men ’97‘ eingeführt hatte. In Hinblick auf die Zukunft des MCU deutete Feige an, dass das Studio „in die Tiefen der mutierten Charaktere“ eintauchen und gleichzeitig die „Mythologie der Comics“ erforschen werde.