Stars Robert Duvall ist tot

Robert Duvall - September 2018 - Avalon - Widows Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2026, 09:00 Uhr

Robert Duvall ist im Alter von 95 Jahren verstorben.

Der Hollywoodstar starb am Sonntag (15. Februar), wobei seine Frau Luciana bestätigte, dass er „zu Hause, umgeben von Liebe und Geborgenheit“ war.

In einer auf Facebook veröffentlichten Erklärung sagte Luciana: „Gestern haben wir Abschied genommen von meinem geliebten Ehemann, geschätzten Freund und einem der größten Schauspieler unserer Zeit. Bob ist friedlich zu Hause verstorben, umgeben von Liebe und Geborgenheit.“ Weiter heißt es: „Für die Welt war er ein Oscar-prämierter Schauspieler, Regisseur und Geschichtenerzähler. Für mich war er einfach alles. Seine Leidenschaft für sein Handwerk wurde nur von seiner tiefen Liebe zu Figuren, gutem Essen und geselligen Runden übertroffen. In jeder seiner vielen Rollen gab Bob alles für seine Figuren und für die Wahrheit des menschlichen Geistes, den sie verkörperten. Damit hinterlässt er uns allen etwas Bleibendes und Unvergessliches. Ich danke Ihnen für die jahrelange Unterstützung, die Sie Bob entgegengebracht haben, und dafür, dass Sie uns diese Zeit und Privatsphäre geben, um die Erinnerungen zu feiern, die er hinterlässt.“

Duvall wurde im Januar 1931 in San Diego, Kalifornien, als Sohn eines Konteradmirals der US-Marine geboren. In seinen jüngeren Jahren sollte Duvall in die Fußstapfen seines Vaters treten, und obwohl er sich der US-Armee anschloss und in Korea diente, entschied er sich letztendlich für eine Karriere in der Filmindustrie. Er sagte einmal gegenüber ‚People‘: „Ich war in allem außer Schauspielern schlecht – ich habe die Schule kaum überstanden.“