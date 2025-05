Film Zoe Kravitz‘ neue Zusammenarbeit mit Robert Pattinson Zoe Kravitz ist in Gesprächen, um bei ‚How to Save a Marriage‘ Regie zu führen. Die 36-jährige Schauspielerin könnte nach ihrem Regiedebüt mit ‚Blink Twice‘ auch diesen neuen Film inszenieren, der sich derzeit in einem sehr frühen Entwicklungsstadium bei Sony Pictures befindet. Laut ‚Deadline‘ könnte Zoe für eine ‚The Batman‘-Reunion in dem Film bereit sein, […]