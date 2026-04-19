Film Charles Dance in Gesprächen für Rolle in ‚The Batman 2‘

Charles Dance - National Theatre's Up Next Gala 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.04.2026, 10:00 Uhr

Der 'Game of Thrones'-Star mischt offenbar im zweiten Teil von 'The Batman' mit.

Charles Dance steht offenbar kurz davor, dem Cast von ‚The Batman 2‘ beizutreten.

Der 79-jährige Schauspieler, der unter anderem für seine Rolle als Tywin Lannister in ‚Game of Thrones‘ bekannt ist, könnte im kommenden DC-Sequel von Regisseur Matt Reeves einen weiteren Familienpatriarchen spielen. Laut ‚Deadline‘ befindet sich Dance in Verhandlungen für die Rolle von Charles Dent, dem Vater des Gotham-Staatsanwalts Harvey Dent (Sebastian Stan), der später als Two-Face bekannt wird.

Unterdessen bestätigte Andy Serkis, dass er erneut in die Rolle von Alfred Pennyworth, dem Butler von Bruce Wayne, schlüpfen wird. Gegenüber ‚Screen Rant‘ erklärte er, aktuell noch mit anderen Projekten beschäftigt zu sein, aber gegen Ende des Jahres an ‚The Batman: Part II‘ zu arbeiten. Serkis zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit mit Matt Reeves und lobte das Drehbuch, das stark von dessen persönlicher Sicht auf das Leben geprägt sei.

Auch Robert Pattinson kehrt als Batman zurück. Der ‚Twilight‘-Star deutete bereits an, dass der zweite Film anders werden könnte als sein Vorgänger. „Das Drehbuch ist außergewöhnlich. Ich glaube, es wird ein wirklich, wirklich besonderer Film – und sehr, sehr anders, selbst im Vergleich zum letzten“, enthüllte er gegenüber ‚Deadline‘. „Ich war wirklich so: ‚Oh wow! Okay!‘ Es wird spannend zu sehen sein, wie das Ganze am Ende herauskommt.“ Der Film gehe „einige große Risiken“ ein.

Neben Pattinson und Serkis kehren auch Colin Farrell als Penguin und Jeffrey Wright als Jim Gordon zurück. Der Film, der für Oktober 2027 angekündigt ist, wird außerdem Scarlett Johansson als Ehefrau von Harvey Dent einführen.