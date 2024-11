Film Robert Pattinson: In Gesprächen für Rolle in Christopher Nolans nächstem Film

Bang Showbiz | 21.11.2024, 16:00 Uhr

Der Star soll sich Berichten zufolge in Gesprächen über eine Mitwirkung in dem nächstem Film des Filmemachers befinden.

Der 38-jährige Schauspieler, der zuvor mit dem legendären Regisseur am Zeitreise-Science-Fiction-Thriller ,Tenet‘ von 2020 gearbeitet hatte, soll sich einer Starbesetzung mit Darstellern wie Matt Damon, Anne Hathaway und weiteren anschließen.

Berichten von ,Deadline‘ zufolge ist Pattinson einer der neuesten großen Namen, der mit Nolans kommendem Projekt für Universal in Verbindung gebracht wird. Tom Holland und Lupita Nyong’o werden sich der Besetzung anschließen, ebenso wie Zendaya, die mit Pattinson in ,The Drama‘ von A24 zu sehen sein wird. Der bisher noch unbetitelte Film ist in Geheimnisse gehüllt und Einzelheiten werden streng geheim gehalten. Der neue Film soll im Juli 2026 in die Kinos kommen, wobei es ein ähnliches Zeitfenster wie bei anderen Nolan-Filmen in der Vergangenheit gibt, darunter ,Oppenheimer‘ aus dem letzten Jahr. Die Details zur Handlung des Films und das Genre des kommenden Films müssen noch bestätigt werden. Das Drehbuch und die Regie stammen von Nolan in Zusammenarbeit mit Universal Pictures. Die Dreharbeiten werden am Anfang nächsten Jahres starten. Nolan erklärte zuvor, dass er sich als Filmemacher ständig anpassen musste und keine der Ideen, die er als Kind hatte, tatsächlich in die Tat umsetzen konnte.