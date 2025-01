Stars Robert Pattinson: „Kontaktfreudiger“ seit seiner Vaterschaft

Robert Pattinson erzählte, dass ihn die Vaterschaft dazu gebracht habe, „kontaktfreudiger“ zu sein.

Der 38-jährige Schauspieler, dessen Partnerin Suki Waterhouse im März 2024 ihr erstes Kind zur Welt brachte, sprach darüber, wie er durch sein Kind dazu ermutigt wurde, kontaktfreudiger zu sein.

Robert verriet in einem Interview mit dem ‚GQ‘-Magazin: „Es öffnet sich eine riesige Welt für einen! Ich war so ein Einsiedler – ich habe meine Nachbarn vorher nie wirklich kennengelernt. Und jetzt, weil man dann ständig, also, die ganze Zeit über auf dem Spielplatz ist? Ich hänge jetzt einfach mit meinen Nachbarn ab.“ Der Darsteller fügte hinzu: „Es ist so schön, zu einer zufälligen Person nach Hause zu gehen, einfach weil sie auch ein Kind im gleichen Alter hat, und sich tagsüber zu verabreden. Ich kann eigentlich nicht glauben, dass mir das passiert, aber am Sonntag zu grillen und zu fragen: ‚Du, ähm … du hast das Spiel auch gesehen?‘ Ich finde, das ist einfach toll. Ich liebe das.“ Der ‚Twilight Saga‘-Star betonte, dass er es zuvor nie wirklich genossen habe, mit Freunden über ihre Kinder zu reden, bis er selbst Vater wurde und sich seine Perspektive komplett veränderte.