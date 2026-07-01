Film Robert Pattinson verrät Geheimnisse hinter den Kulissen von ‚The Odyssey‘

Robert Pattinson - The Odyssey - Universal Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2026, 18:00 Uhr

Robert Pattinson sagte, es habe sich angefühlt, als würde er 'mit einem SUV' gefilmt werden, als er Szenen für 'The Odyssey' drehte.

Robert Pattinson hatte das Gefühl, von einem „SUV“ gefilmt zu werden, als er die ‚Odyssee‘-Szenen drehte.

Der Film ist der erste Spielfilm überhaupt, der vollständig mit IMAX-Filmkameras aufgenommen wurde. Pattinson gab zu, dass er sich zunächst an die enorme Größe der Kameras gewöhnen musste.

In einem von IMAX veröffentlichten Blick hinter die Kulissen, der auf dem X-Account des Unternehmens erschien, sagte Pattinson: „Es fühlt sich an, als würde man eine Szene mit einem SUV drehen.“ Anschließend lachte er. Trotz ihrer gewaltigen Größe überraschte ihn vor allem die Geschwindigkeit der Kameras. Er erklärte: „Bei einer so großen Kamera würde man eigentlich erwarten, dass sie sich langsamer bewegt. Tatsächlich ist sie aber sogar schneller als beim Filmen mit einem iPhone.“

Auch Regisseur Christopher Nolan erklärte, dass es für ihn ein lang gehegter Traum gewesen sei, einen Film vollständig mit IMAX-Kameras zu drehen. Er sagte: „Seit ich 16 Jahre alt bin, träume ich davon, einen kompletten Film auf IMAX zu drehen. Das Einzige, was uns bisher immer daran gehindert hat, war der Ton. Es ist ein Traum, der nun endlich Wirklichkeit geworden ist.“

Vor Kurzem beschrieb Nolan ‚The Odyssey‘ außerdem als „einen Albtraum“ – allerdings im bestmöglichen Sinne. Der 55-jährige Regisseur bringt mit seinem neuen Blockbuster Homers berühmtes Epos auf die Kinoleinwand. Nolan erklärte, dass die Dreharbeiten trotz eines äußerst anspruchsvollen Produktionsprozesses in Marokko, Griechenland, Italien, Island und Schottland eine großartige Erfahrung gewesen seien. Während einer Präsentation auf der CinemaCon im April sagte er: „Die Dreharbeiten waren ein Albtraum – aber genau so, wie man es sich wünscht.“ Besonders lobte der Regisseur seinen Hauptdarsteller Matt Damon, den er als seinen „Partner auf dieser Reise“

bezeichnete. Nolan erinnerte sich: „Er war mit uns auf den Booten, in den Bergen, in den Höhlen, in glühender Hitze, bei seitlich peitschendem Regen und starkem Wind. Sie werden sich freuen zu hören, wie schwierig das alles war. Genau so musste es sein – das liegt einfach in der Natur dieser Geschichte.“