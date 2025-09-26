Musik Robert Plant: Kein Drang nach einem zweiten Durchbruch

Bang Showbiz | 26.09.2025, 11:00 Uhr

Robert Plant hat kein Interesse daran, „noch einmal groß rauszukommen“.

Der ehemalige Sänger von Led Zeppelin macht derzeit Musik mit einer Gruppe von Akustikmusikern namens Saving Grace und der Musiker liebt die „Stressfreiheit“ ihrer Zusammenarbeit, denn der 77-jährige Star interessiert sich nur für Dinge, die es „wert“ sind, unabhängig von der Größe des Projekts.

Er sagte gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Ich kann nicht sagen, dass ich noch den Ehrgeiz habe, eine große Nummer zu sein. Weil ich schon in so vielen großen Situationen war… Ich habe mich aus so vielen Situationen zurückgezogen. In dieser Phase meines Lebens muss es sich um etwas handeln, das es wirklich wert ist, getan zu werden – ich möchte nicht einfach nur weitermachen wie bisher.“ Er fügte hinzu: „Das sind großartige Leute. Ich sehe Saving Grace als etwas Schönes, ohne Stress und ohne Druck. Als wir anfingen, gab es keine großen Ankündigungen.“

Der ‚Whole Lotta Love‘-Sänger gab zu, dass es „eine sehr prekäre und heikle Position war – und überwältigend“, Frontmann von Led Zeppelin zu sein. „Das Ego spielte eine Rolle, aber das war nur vorübergehend. Meistens war es die Angst, in dieser Position zu sein. Wenn einer von uns vier nicht dabei gewesen wäre, wo wären wir dann gewesen? Damals gab es keinen Ort, an dem man sich verstecken konnte, und wir hatten keine Unterstützung hinter uns“, so Plant.

Und Plant – der zusammen mit Jimmy Page, John Paul Jones und dem verstorbenen John Bonham in der Band spielte – erinnerte sich daran, wie schwer es ihm fiel, als er nach dem Tod des Schlagzeugers 1980 und der Auflösung der Band seine Solokarriere startete.