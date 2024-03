"The Gentlemen"-Premiere in London Rocco Ritchie auf dem roten Teppich: Er sieht Papa Guy immer ähnlicher

Rocco Ritchie und seine Freundin Olivia Monjardin bei der Premiere von "The Gentleman" in London. (the/spot)

SpotOn News | 06.03.2024, 11:14 Uhr

Bei der "The Gentleman"-Premiere in London zog ein ganz bestimmtes Paar die Blicke auf sich: Guy Ritchies Sohn Rocco überzeugte zusammen mit seiner Freundin Olivia Monjardin als glamouröses Duo.

Ob er die Gentleman-Attitüde von seinem Vater Guy Ritchie (55) hat? Die Ähnlichkeit zu seinem Papa war am Dienstagabend (5. März) nicht zu übersehen: Rocco Ritchie (23) und seine Freundin Olivia Monjardin bezauberten als glamouröses Duo auf dem roten Teppich der "The Gentlemen"-Premiere in London. Der gemeinsame Sohn des Regisseurs und der Popsängerin Madonna (65) trug in London einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Button-Down-Hemd sowie eine gemusterte Krawatte.

Passend dazu war seine Freundin komplett in Schwarz gekleidet: Olivia Monjardin trug ein schwarzes Kleid mit Spitzendetails am Oberteil und darüber einen schwarzen Blazer. Eine kleine schwarze Handtasche sowie streng zurück frisierte Haare vervollständigten den Glamour-Look.

Das macht der Sohn von Madonna und Guy Ritchie heute

Rocco soll Medienberichten zufolge als Künstler arbeiten und sich vor allem der Malerei widmen. Seit 2018 hatte er bereits drei Ausstellungen, berichtete die britische "Daily Mail". Er studierte demnach am Central Saint Martins College of Art and Design und der Royal Drawing School in London. Seine Arbeiten werden inzwischen angeblich für fünfstellige Beträge verkauft. Fotos von seiner Kunst zeigt der 23-Jährige auch immer wieder auf seinem Instagram-Profil, dem 70.000 Menschen folgen.

Rocco Ritchie hat viele Geschwister

Madonna hat insgesamt sechs Kinder: Neben ihren leiblichen Kindern Lourdes Leon (27) und Rocco ist sie die Mutter von David (18), Mercy James (18) sowie den Zwillingen Estere und Stelle (11). Lourdes stammt aus der Beziehung Madonnas mit dem kubanischen Fitness-Trainer Carlos Leon (57). Mit Roccos Vater Guy Ritchie war die Sängerin zwischen 2000 und 2008 verheiratet. Guy Ritchie ist seit 2015 mit der Schauspielerin Jacqui Ainsley (42) verheiratet. Die beiden haben nochmal drei gemeinsame Kinder.