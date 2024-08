Bakterielle Entzündung Rod Stewart muss 200. Las-Vegas-Show kurzfristig absagen

Wegen einer Entzündung musste Rod Stewart sein Las-Vegas-Jubiläum absagen. (wue/spot)

SpotOn News | 08.08.2024, 12:01 Uhr

Rod Stewart tritt seit Jahren mit einer eigenen Show in Las Vegas auf. Das 200. Konzert der Reihe musste der Star jetzt kurzfristig absagen, weil er sich eine Infektion eingefangen hat.

Seit Jahrzehnten ist die Bühne ein riesiger Teil des Lebens von Rod Stewart (79). Der britische Sänger hat nun jedoch aufgrund einer Infektion, die er sich eingefangen hat, einen besonderen Termin kurzfristig absagen müssen. In den sozialen Medien deutet er an, wie sehr ihn die Absage offenbar mitgenommen hat.

2011 trat er mit "Rod Stewart: The Hits" erstmals in Las Vegas auf. Nun sollte er am 7. August nach rund 13 Jahren den Abschluss seiner Las-Vegas-Konzerte mit seinem 200. Auftritt der Reihe im berühmten Colosseum des Caesars Palace feiern. Doch dazu sollte es nicht kommen. Er bedauere zutiefst, die Feier zu verpassen, hieß es in einem Statement des Stars bei Instagram.

Rod Stewart hat sich lange auf den Auftritt gefreut

Stewart schreibt, dass er sich eine Streptokokken-Pharyngitis eingefangen habe, eine bakterielle Entzündung des Rachens. Die meisten Menschen könnten damit arbeiten, "ich offensichtlich nicht", erklärt Stewart die Absage. Der Sänger teilt mit, dass er "am Boden zerstört" sei. "Ich habe mich schon so lange auf dieses Konzert gefreut." Gleichzeitig bedauere er, seinen Fans Unannehmlichkeiten verursacht zu haben. Die äußern in den Kommentaren größtenteils Verständnis für die Absage und wüschen Stewart eine rasche Genesung.

Laut des Bundesministeriums für Gesundheit gehören zu häufigen Symptomen einer Streptokokken-Pharyngitis Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Fieber. Eine von Ärzten bestätigte Infektion werde mit einem Antibiotikum behandelt. Wie die Erkrankung Stewarts weitere anstehende Auftritte des Sängers beeinflusst, ist derzeit nicht bekannt. Laut seiner Homepage sind für die kommenden Tage mehrere Shows in den USA geplant.

Die langjährigen Vegas-Auftritte Stewarts haben damit zumindest kein unrühmliches Ende gefunden. Zwar sollte es ursprünglich die letzte Show sein, kurz vor seiner Absage konnte der 79-Jährige jedoch mitteilen, dass es im kommenden Jahr doch weitergehen soll. "Vegas, ich habe zu viel Spaß, als dass das hier enden zu lassen, also kommen wir für eine Zugabe zurück", hieß es ebenfalls auf Instagram. Zusätzliche Shows in diesem Rahmen sind zwischen dem 12. und 22. März sowie dem 29. Mai und 8. Juni geplant.