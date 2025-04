Musik Jessie J: Sie schrieb in zwei Jahren Musik für drei Alben Jessie J hat Musik für drei Alben, die darauf warten, veröffentlicht zu werden. Das letzte Album der 36-Jährigen, das den Titel ‚R.O.S.E‘ trug, wurde 2018 in vier Teilen veröffentlicht und seitdem arbeitet sie hart an neuer Musik, die sie hoffentlich bald veröffentlichen wird. Laut der ‚Bizarre‘-Kolumne von ‚The Sun‘ sagte sie: „Dieses Jahr habe ich […]