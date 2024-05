Besonderes Ereignis Rod Stewart wohnt der Hochzeit seines Sohnes in Kroatien bei

Rod Stewart und Penny Lancaster bei der Hochzeit seines Sohnes Liam in Kroatien. (lau/spot)

SpotOn News | 31.05.2024, 20:31 Uhr

Rod Stewarts Sohn Liam hat in Kroatien den Bund fürs Leben geschlossen. Zur Trauung in Dubrovnik erschien der 79-jährige Rocker mit Ehefrau Penny Lancaster.

Ein freudiges Ereignis für Rocklegende Rod Stewart (79): Am heutigen Freitag (31. Mai) weilte der erfolgreiche Musiker gemeinsam mit Ehefrau Penny Lancaster (53) in Kroatien der Hochzeit seines Sohnes Liam Stewart (29) mit Nicole Artukovich bei. Die Ehe wurde in der Kirche des Heiligen Ignatius in Dubrovnik geschlossen, wie die britische "Daily Mail" berichtet.

Rod Stewarts Großfamilie bei Trauung anwesend

Eishockeyspieler Liam Stewart entstammt Rod Stewarts Ehe mit dem neuseeländischen Model Rachel Hunter (54). Das Paar heiratete im Jahr 1990, die Ehe wurde 2006 geschieden. Auch die Mutter des Bräutigams war bei der Eheschließung anwesend. Hunter hatte sich für den festlichen Anlass für ein umwerfendes tealfarbenes Kleid entschieden. Stewarts Ehefrau Penny Lancaster glänzte indes in einem fliederfarbenen Satinkleid mit Beinschlitz. Rocker Stewart erschien zur Trauung in einem silbernen Satin-Anzug mit hellgelber Weste.

Rod Stewart hat insgesamt acht Kinder von fünf verschiedenen Müttern und war schon dreimal verheiratet. Aus der Ehe mit dem Model Penny Lancaster gingen die Söhne Alastair (18) und Aiden (13) hervor, die in Dubrovnik ebenfalls zugegen waren. Das Paar schloss 2007 den Bund fürs Leben. Vor Hunter war Stewart von 1979 bis 1984 mit Model Alana Stewart (79) verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor.

Seine Exfrau Hunter und aktuelle Ehefrau Lancaster sind nach eigener Aussage inzwischen gute Freundinnen geworden. "Rachel und ich sind im Laufe der Jahre erwachsen geworden und haben jetzt viel mehr gemeinsam", sagte Lancaster schon im Jahr 2017, und fügte hinzu: "Ich wusste von Anfang an, dass ich nicht nur mit Rod zusammen bin, sondern auch mit seiner Familie."