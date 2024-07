Stars Rod Stewart plant gigantische Geburtstagsparty

Rod Stewart - BRITs 2020 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2024, 10:24 Uhr

Der britische Sänger hat für seinen 80. Geburtstag etwas ganz Besonderes vor.

Rod Stewart will seinen 80. Geburtstag „mehrere Wochen“ lang feiern.

Der ‚Maggie May‘-Hitmacher erreicht den Meilenstein im Januar nächsten Jahres. Seine Frau Penny Lancaster verrät, dass das Paar schon jetzt mit den Planungen für eine riesengroße Party begonnen habe. „Die Feierlichkeiten werden mehrere Wochen andauern“, offenbart sie gegenüber dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin. „Wir werden Weihnachten in Florida verbringen und dann gemeinsam auf einem großen Schiff in die Karibik fahren. Es wird eine wunderbare Reise werden.“

Bei dem Sänger wurde 2000 Schilddrüsenkrebs und 2016 Prostatakrebs diagnostiziert. „Ich unterziehe mich regelmäßig den modernsten medizinischen Tests, Scans und CTs. Ich schätze mich glücklich, meine medizinischen Ergebnisse sind erstklassig“, erklärt er.

Der ‚Sailing‘-Interpret wollte seinen Fans gegenüber offen sein, als er sich einer Krebsbehandlung unterzog. „Ich bin während meiner Krebsbehandlung auf die Bühne gegangen und auch König Charles geht seinen Verpflichtungen wieder nach“, sagt er über den britischen Monarchen. „Er liebt, was er tut, und das gibt ihm Kraft. Er ist ein großartiger Mann, der so viel Gutes für die königliche Familie getan hat. Ich liebe ihn. Das Wichtigste ist, dass man zu den Untersuchungen geht. Man sollte sich nicht verstecken, wenn man wie er – und auch wie ich – im Licht der Öffentlichkeit steht. Die Botschaft, die er sendet, ist so wichtig: Das Leben kann weitergehen, auch mit Krebs.“