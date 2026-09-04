Film Rolling Stones angeblich mit Biopic-Deal bei Produzent von ‚Yellowstone‘ und ‚Landman‘

The Rolling Stones - Hackney Diamonds US tour July 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2026, 11:00 Uhr

Die Rolling Stones haben angeblich einen Biopic-Deal bei dem Produzent von 'Yellowstone' und 'Landman'.

The Rolling Stones haben offenbar einen Vertrag für ein Biopic über die Band abgeschlossen.

Frontmann Sir Mick Jagger (83) sowie die Gitarristen Keith Richards (82) und Ronnie Wood (79) sollen im vergangenen Monat einen Vertrag mit 101 Studios unterzeichnet haben. Das Produktionsstudio ist vor allem für Serien wie ‚Landman‘, ‚Yellowstone‘ und ‚The Agency‘ bekannt. Ein Insider sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „Die Geschichte der Rolling Stones kommt auf die große Leinwand. Die Band ist begeistert von dem, was 101 Studios zuvor gemacht hat, und glaubt, dass ihre Geschichte dort in guten Händen ist. Wir stehen noch ganz am Anfang, aber der Deal ist unter Dach und Fach. Mit dem Casting wurde noch nicht begonnen. Wie der Film aussehen und sich anfühlen soll und welche Geschichten er erzählen wird, wird derzeit ausgearbeitet.“

Bereits Anfang dieses Jahres hatte Mick Jagger verraten, dass er häufig über ein Biopic nachgedacht habe. Besonders wichtig ist ihm offenbar, dass auch die frühe Phase seiner Karriere dargestellt wird. Für seine jüngere Version wünscht er sich einen Schauspieler, der tatsächlich Anfang 20 ist. Im Gespräch mit ‚E Talk‘ sagte er: „Ich habe viel darüber nachgedacht. Das Problem beim Casting ist, dass ich den Beginn meines Aufstiegs zum Ruhm darin haben möchte. Diesen Teil möchte ich nicht auslassen. Ich war gerade einmal 19 oder 20. Und normalerweise besetzt man jemanden, der 32 ist, um einen 19-Jährigen zu spielen. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass der Schauspieler in seinen 20ern ist. Zumindest in seinen 20ern.“

Der 83-jährige Rockmusiker wünscht sich außerdem ausdrücklich einen „ziemlich unbekannten Schauspieler“, der ihn verkörpert. Er erklärte: „Es wäre ein ziemlich unbekannter Schauspieler, kein großer Star, sondern jemand, der kurz davor ist, berühmt zu werden. Er müsste diese Energie und gleichzeitig eine gewisse Unschuld mitbringen – diese Unschuld gegenüber der Welt des Showbusiness und dem, was einen erwartet, sowie gegenüber dem ganzen Wahnsinn und Spaß, der damit verbunden ist.“

Im Juni sprach Jagger gegenüber ‚GQ‘ erneut über die mögliche Verfilmung seines Lebens. „Ja, das interessiert mich. Ich möchte es euch nicht vorwegnehmen, aber ich weiß, wie ich es sehe. Es gibt viele Möglichkeiten, ein Biopic zu machen. Wenn man ein Biopic dreht, konzentriert man sich meistens auf einen kleinen Abschnitt im Leben einer Person und rahmt ihn mit anderen Ereignissen ein.“