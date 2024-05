Über 30 Stiche Romantische Fotos mit Preis: Mücken-Attacke auf Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti nimmt ihre Fans auf Instagram durch ihren Alltag mit. (eyn/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 17:38 Uhr

Für das perfekte Foto nimmt Aurora Ramazzotti so einiges in Kauf. Von dem neuesten Shooting mit ihrem Freund Goffredo Cerza nahm die Tochter von Michelle Hunziker ungeliebte Souvenirs mit nach Hause.

Aurora Ramazzotti (27) hat auf Instagram neue Pärchenfotos mit ihrem Partner Goffredo Cerza (28) geteilt. Auf den verliebten Schnappschüssen liegt sie im Garten in seinen Armen und trägt dabei nur einen Bikini. Doch der schöne Schein trügt. "Diese sehr guten Fotos von meinem Bruder Gabrio haben uns etwa 30 Mückenstiche pro Kopf gekostet", verriet die Tochter von Michelle Hunziker (47) in der Bildunterschrift.

Als letztes Bild der Reihe fügte sie ein Selfie an, auf dem ein großer Stich mitten auf ihrer Stirn nicht zu übersehen ist. "Ein besonderes Dankeschön an die, die mich mit geometrischer Präzision genau in die Mitte der Stirn getroffen hat", witzelte Ramazzotti dazu über die Mücken-Attacke. In ihrer Instagram-Story ergänzte sie ein Bild, auf dem man Cerzas zerstochenen Rücken sieht.

Der Fotograf war ihr neunjähriger Halbbruder

Auf den Pärchenfotos ist von dem Mücken-Leid noch nichts zu sehen. Bei dem Fotografen handelte es sich um Aurora Ramazzottis neunjährigen Halbbruder Gabrio. Er und seine Schwester Raffaela (12) stammen aus der Beziehung ihres Vaters, Eros Ramazzotti (60), mit dessen Ex-Frau Marica Pellegrinelli (36). Außerdem hat die Influencerin noch zwei weitere Halbschwestern: Sole (10) und Celeste (9) aus der Ehe ihrer Mutter mit deren Ex Tomaso Trussardi (41).

Video News

Aurora Ramazzotti nimmt ihre 2,6 Millionen Follower in den sozialen Medien täglich durch ihren Alltag mit. Dort zeigt sie das Leben mit ihrem Partner und dem gemeinsamen Sohn Cesare (1), teilt lustige Videos oder präsentiert ihre Outfits. Auch dass sie zu ihren kleinen Geschwistern ein enges Verhältnis pflegt, stellt die 27-Jährige mit Bildern und Texten auf Instagram immer wieder unter Beweis.