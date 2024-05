"Für meine Kämpferin" Ronan Keating: Fans sorgen sich wegen Tattoo-Bild um seine Frau

Ronan Keating und Ehefrau Storm sind seit 2015 verheiratet. (jom/spot)

SpotOn News | 29.05.2024, 10:40 Uhr

Musiker Ronan Keating hat bei Instagram ein Bild eines seiner Tattoos präsentiert, das er laut eigener Aussage seiner Ehefrau gewidmet hat. Dass er sie in seinem Post als "Kämpferin" bezeichnet, lässt Fans aufhorchen.

Der irische Sänger Ronan Keating (47) hat in einem Instagram-Post ein Bild eines Tattoos auf seinem Oberarm veröffentlicht. Der schwarz-weiße Körperschmuck zeigt eine Kriegerin mit einem Schwert in der Hand. "Für dich, meine Kämpferin, heute und jeden Tag. Mein Stormy", schrieb der Musiker zu dem Foto und markierte seine Ehefrau Storm Keating (42). Weiter schrieb er: "Eine Herausforderung steht bevor, aber deine Stärke verblüfft mich. Bei jedem Schritt. Ich liebe dich, Baby."

Seine kryptischen Zeilen sorgten bei seiner Instagram-Community für sorgenvolle Reaktionen. "Ich hoffe, das alles okay ist" oder "Sende euch Liebe und Kraft" lauten Kommentare unter dem Post. "Was auch immer für Herausforderungen vor Storm liegen, ich bin mir sicher, dass mit deiner Liebe und Unterstützung alles gut wird, sende meine Liebe und Gebete", schließt sich eine Userin an. Eine andere Nutzerin ärgert sich über die unklare Aussage des Sängers: "Ich hasse Beiträge wie diesen: Entweder man will, dass die Leute es wissen, oder man will es nicht."

Ronan Keating würdigt Ruhe und Stärke seine Frau

Bereits 2022 zeigte Keating das Tattoo bei Instagram. Dazu schrieb er: "Sagt Hallo zu meiner neuesten Kreation, meine japanische Samurai-Kriegerin namens Storm. Sie ist stark, aber ruhig. Sie verkörpert alles, was meine Storm ausmacht." 2021 musste Storm Keating eine Notoperation über sich ergehen lassen. Im März bezeichnete die Produzentin und Designerin diese Zeit bei Instagram als die "angsteinflößendste Woche meines Lebens". Nach einer OP aufgrund eines schweren Bandscheibenvorfalls sei ein sogenanntes Cauda-equina-Syndrom aufgetreten, das sofort notoperiert werden musste, "um dauerhafte Schäden zu vermeiden". Das Cauda-equina-Syndrom entsteht durch eine massive Quetschung im Bereich der unteren Wirbelsäule.

Mit seiner zweiten Ehefrau Storm Keating ist Ronan Keating seit 2015 verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder, Sohn Cooper (*2017) und Tochter Coco (*2020). Aus der vorangegangenen Ehe mit Yvonne Connolly (50), die von 1998 bis 2015 hielt, hat der Ex-Boyzone-Sänger die Kinder Jack (*1999), Missy (*2001) und Ali (*2005).