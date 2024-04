Stars Ronnie Wood: Live-Auftritte sind besser als jede Droge

Bang Showbiz | 30.04.2024

Der Rolling Stones-Gitarrist schwärmt von dem "Adrenalinrausch", den er bei Live-Performances erlebt.

Ronnie Wood glaubt, dass der Adrenalinschub bei Live-Auftritten stärker ist als jeder andere Rausch.

Der Rolling Stones-Star ist derzeit auf Tournee in den USA und freut sich über den besonderen Kick, den ihm Auftritte vor Live-Publikum geben.

Der 76-Jährige, der neben Mick Jagger und Keith Richards in der Gruppe spielt, verrät gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Der Adrenalinrausch ist stärker als jede Droge oder jeder Alkohol. Der natürliche Rausch ist der beste, den man haben kann, er übertrifft Drogen oder Alkohol.“ Von seinen alten Party-Tagen ist Ronnie mittlerweile weit entfernt. „Ich trinke jetzt gerne meine grünen Säfte und trainiere mit meinem Trainer, nur leichtes Training und Dehnübungen, um meinen Kreislauf in Schwung zu halten – das ist es, was man braucht, wenn man älter ist. Auf der Straße ist immer eine große Party, aber ich mag es, meine Ruhe zu haben. Ich bin süchtig nach ‚Ripley‘“, offenbart er.

Die Kult-Band hat den letzten Monat in Los Angeles geprobt. Laut Ronnie war ihnen Beatles-Star Paul McCartney – der auf ihrem Song ‚Bite My Head Off‘ zu hören ist – dabei eine große Hilfe. „Paul ist so großartig und unterstützt uns wirklich. Er kam zu ein paar Proben und gab uns ein paar wirklich nette Anregungen“, plaudert er aus. „Paul gab mir und meiner Frau Sally eine Abschiedsparty in Los Angeles. Er lud Neil Young als Überraschungsgast zu dem Abendessen ein. Es war so schön. Er ist ein alter Kumpel von mir und ich habe ihn seit Jahren nicht mehr gesehen. Wir werden uns in Louisiana wieder treffen und zum New Orleans Blues Festival gehen.“