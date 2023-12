Auch der Weihnachtsmann war da Royal-Tradition: Königin Camilla schmückt mit Kindern Weihnachtsbaum

Für Königin Camilla gab es von einer ihrer kleinen Besucherinnen auch eine Umarmung. (wue/spot)

SpotOn News | 06.12.2023, 19:08 Uhr

Königin Camilla hat zu einer Royal-Tradition geladen: Sie begrüßte am 6. Dezember Kinder im Clarence House, um mit ihnen einen Weihnachtsbaum zu schmücken und Rentiere zu füttern.

Königin Camilla (76) hält auch 2023 an einer geliebten Tradition fest. In ihrer Londoner Residenz, dem Clarence House, begrüßte sie am 6. Dezember mehrere schwerkranke Kinder, um mit ihnen zusammen unter anderem einen Weihnachtsbaum zu schmücken. Zudem gab es einen Besuch vom Weihnachtsmann mit seinen Rentieren, die die Kinder auch füttern durften.

Video News

Zu Stärkung wurde kein gehobenes Menü gereicht, sondern Würstchen mit Kartoffelpüree und ein Brokkoli-Krönchen. Zudem war der Tisch festlich und mit allerhand Süßigkeiten geschmückt, wie ein Clip zeigt, den der Palast auf dem Instagram-Account von König Charles III. (75) und seiner Ehefrau Camilla veröffentlicht hat. Für die musikalische Untermalung sorgte demnach die Militärkapelle Band and Bugles of The Rifles, während Camilla von einem der eingeladenen Mädchen auch ein Geschenk und eine Umarmung bekam.

Die britischen Royals feiern in diesem Jahr ein wenig anders Weihnachten

"Weihnachten steht vor der Tür", heißt es zu den Ausschnitten von der kleinen Party. Die Königin habe ihre Tradition fortgesetzt, Kinder im Clarence House willkommen zu heißen, die zusammen mit ihren Familien von den Wohltätigkeitsorganisationen Helen & Douglas House und Roald Dahl's Marvellous Children's Charity unterstützt werden.

Das Weihnachtsfest der Royals wird in diesem Jahr hingegen wohl etwas anders ablaufen als bisher. Britischen Medienberichten zufolge sollen 2023 zum ersten Mal auch die Kinder und Enkelkinder von Königin Camilla zum traditionellen Weihnachtstreffen der königlichen Familie in Sandringham eingeladen sein.