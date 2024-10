Die Fans müssen sich noch gedulden RTL zeigt „GZSZ“-Special in Spanien im Dezember

Lars Pape, Eva Mona Rodekirchen, Felix van Deventer und Iris Mareike Steen im "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Special. (ili/spot)

SpotOn News | 23.10.2024, 11:30 Uhr

Der Sender hat den Ausstrahlungstermin für das "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Special in Spielfilmlänge bekannt gegeben. Und auch zum Inhalt gibt es weitere Details.

Ein wenig gedulden müssen sich die Fans der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" noch, doch Anfang Dezember ist es endlich so weit: Das neue Special in Spielfilmlänge wird am 5. Dezember um 19:40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – eine Woche vorab ist es bereits auf RTL+ zu sehen. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt. Die XXL-Folge spielt in Barcelona und Sitges, Katalonien.

Das verraten die Stars zum Spielfilm

Auf ihrer Spanienreise werden Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen, 48), ihr Partner Michi (Lars Pape, 53) und ihre Kinder Lilly (Iris Mareike Steen, 32) und Jonas (Felix van Deventer, 28) sowie Katrin Flemming (Ulrike Frank, 55) laut Ankündigung dramatische und romantische Momente erleben. Dabei wollten sich eigentlich alle nur nach dem Chaos erholen.

"Lars Seefeld (Hardy Krüger jr., 56), der Vater von Lilly und Jonas, hat die Familie ins Chaos gestürzt. Gerade als die Geschwister dachten, sie hätten ein gutes Verhältnis zu ihm, eskaliert die Situation: Der eigene Vater sperrt Lilly ein, woraufhin sie sich lebensgefährlich verletzt", erklärt Iris Mareike Steen zum Hintergrund der Reise. Weiter sagt sie: "Auch deshalb bricht die Familie zum Entspannen nach Spanien auf in das Haus, das Maren in der Nähe von Barcelona geerbt hat."

Schauspielerin Ulrike Frank deutet weitere Details an und schwärmt von der großartigen Kulisse: "Stadt, Meer, Sonne und ein traumhaftes Landhaus – kombiniert mit einer spannenden, lustigen und emotionalen Geschichte." Die Seefelds seien unschlagbar, "und ich freue mich, dass auch Katrin Flemming dabei ist. Es gibt einige Überraschungen, die niemand erwartet", orakelt sie.

Eva Mona Rodekirchen ergänzt über ihre Rolle: "Maren wird emotional stark gefordert, und die Reise verändert die Dynamik der Familie. Besonders die Familienszenen in Spanien werden die Zuschauer berühren", gibt sie preis. Lars Pape schwärmt dagegen von den "Strandszenen – Spannung pur mit viel Action und einem Schuss". Außerdem verspricht er, jede Figur zeige neue Facetten.

Und auch Felix van Deventer verrät eine kleine Überraschung: "Jonas reist nach einem Streit ohne seine Freundin Flo in den Urlaub ab – und prompt taucht eine neue Frau in seinem Leben, das von Schicksalen geprägt ist, auf." Es sei "ein heißer Flirt, der nicht ohne Konsequenzen" bleibe und Jonas' Leben ziemlich durcheinanderbringen werde.

Video News

Nicht das erste "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Special

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" läuft seit 1992 bei RTL (montags bis freitags ab 19:40 Uhr und bereits eine Woche vorab auf RTL+). Im April 2024 wurde die 8.000 Folge gefeiert. Die Fans durften schon einige "GZSZ"-Ausgaben in Spielfilmlänge erleben: So gab es bereits Ausflüge nach Venedig, Mallorca, Fuerteventura und Paris.