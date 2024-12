Bei letztem Konzert ihrer Weihnachtstour Rückkehr auf die Bühne: Mariah Carey gibt Rihanna besonderes Autogramm

Mariah Carey (l.) konnte Rihanna bei ihrem letzten Weihnachtskonzert 2024 begrüßen. (ae/spot)

SpotOn News | 18.12.2024, 06:44 Uhr

Beim letzten Konzert ihrer Weihnachtstour hat Mariah Carey am Dienstagabend für einen speziellen Höhepunkt gesorgt: Wie US-Medien berichteten, soll sie während ihres Auftritts in Brooklyn ihrer Kollegin ein besonderes Autogramm gegeben haben.

Mariah Carey (55) ist nach ihrer Grippe-Erkrankung zurück auf die Bühne gekehrt. Am Dienstag, 17. Dezember, konnte sie das letzte Konzert ihrer Weihnachtstour wie geplant im Barclays Center in Brooklyn geben. Dazu fanden sich auch etliche Prominente ein – wie etwa Kollegin Rihanna (36).

Die erhielt von der "Queen of Christmas" offenbar ein besonderes Andenken: Wie "People" berichtete, signierte Mariah Carey die Brust von Rihanna. Demnach soll die "Umbrella"-Sängerin, die eine Sonnenbrille und eine flauschige hellbraune Jacke trug, in eine Kamera gejubelt haben: "Mariah Carey signiert meine Titte."

Drei Konzerte fielen aus

Zuvor musste Carey, die mit ihrem Hit "All I Want For Christmas Is You" auch dieses Jahr wieder die Charts der Vorweihnachtszeit eroberte, drei Shows absagen. Ausgerechnet in ihrer Hochsaison hatte sie eine Grippe erwischt. "Pittsburgh, leider muss ich sagen, dass ich mir die Grippe eingefangen habe. Es bricht mir das Herz, dass ich die Show heute Abend leider absagen muss. Ich liebe euch alle so sehr", schrieb die 55-Jährige am 11. Dezember auf X (ehemals Twitter). Zwei Tage später gab sie dann bekannt, dass sie noch zwei weitere Shows absagen muss. "Newark und Belmont – ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten, aber leider bin ich immer noch krank und muss die Shows heute Abend und am Sonntag absagen", erklärte sie ebenfalls bei X.

Doch am 16. Dezember verkündete der Star seinen Fans das Weihnachtswunder in Form ihres Abschiedskonzerts: "Danke, dass ihr meine Weihnachtszeit so besonders gemacht habt", postete Carey auf Instagram. "Ich habe es geliebt, jeden Abend mit euch zu singen, und ich kann es kaum erwarten, euch alle morgen in Brooklyn bei der letzten Show der Tour zu sehen."

Blumen zum Billboard-Erfolg

Nachdem sie ihre 20-tägige Tour erstmals im August angekündigt hatte, absolvierte sie am 6. November den ersten Gig ihrer "Christmas Time"-Tour in Highland, Kalifornien. Bei ihrer Show am 9. Dezember in Raleigh, North Carolina, feierte sie, dass "All I Want For Christmas Is You" 30 Jahre nach seinem Erscheinen wieder auf Platz eins der US-amerikanischen Billboard-Charts steht. Ihre Zwillinge Monroe und Moroccan (13) überraschten sie zu dieser Nachricht mit Blumen auf der Bühne.