Stars Rumer Willis‘ Ex wirft ihr vor, Kontakt zur gemeinsamen Tochter zu blockieren

Rumer Willis and Derek Thomas - November 2023 - Love Actually Live - California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2026, 12:00 Uhr

Im Sorgerechtsstreit zwischen Rumer Willis und Derek Richard Thomas kommt es nun zur Eskalation.

Rumer Willis‘ Ex-Partner Derek Richard Thomas wirft der Schauspielerin vor, seinen Kontakt zu ihrer gemeinsamen Tochter Louetta gezielt zu behindern.

Die 37-Jährige erhielt im Juni vorübergehend das primäre physische Sorgerecht für die Dreijährige. Der Musiker hat nun rechtlich gegen Willis‘ Antrag Stellung bezogen, die bestehenden gerichtlichen Regelungen zum Umgang mit Louetta zu ändern. Thomas fordert, dass die Entscheidung vom Juni bestehen bleibt. Darin wurde festgelegt, dass keiner der beiden Louetta ohne gültigen Gerichtsbeschluss oder eine schriftliche Vereinbarung aus Kalifornien bringen darf.

Willis, die kürzlich mit ihrer Tochter nach Nashville gezogen ist, habe „alles in ihrer Macht Stehende getan, um [seine] Beziehung“ zu dem Kind zu stören und zu behindern. In den Gerichtsunterlagen, die ‚Us Weekly‘ vorliegen, betonte Thomas, er habe eine sehr enge und liebevolle Beziehung zu seiner Tochter und sie zu keinem Zeitpunkt in irgendeine Gefahr gebracht. Zudem erklärte er, er sei vollständig in der Lage, Louetta die Betreuung zu bieten, die sie benötige und verdiene. Die Vorwürfe über angeblichen Drogenmissbrauch und ein für Louetta gefährliches Verhalten wies er entschieden zurück.

Thomas erklärte, der Richter habe zunächst einen sechswöchigen Zeitraum mit überwachten Besuchen angeordnet, bevor er seine Tochter allein sehen und sie auch über Nacht bei sich haben dürfe. Seine Ex-Partnerin habe jedoch „eine Ausrede nach der anderen“ vorgebracht, die seinen Umgang „vereitelt“ habe. Dazu hätten „mehrere Bitten gehört, den Ort sowie die angesetzten Termine und Uhrzeiten zu ändern“.

Außerdem behauptete er, Willis habe die Überwachung der Besuche „wie eine Verhandlungsmasse“ behandelt. Angeblich habe sie ihm angeboten, auf einen Betreuer bei den Besuchen zu verzichten, wenn sie dafür bestimmen dürfe, wer Louetta bei seiner bevorstehenden Hochzeit mit Lizzie Loch begleiten soll. Die Hochzeit soll im Oktober stattfinden. Auch bei der Auswahl von Nannys, Schulen und Ärzten für Louetta habe Willis ihn nach eigenen Angaben nie einbezogen. Trotz des gemeinsamen rechtlichen Sorgerechts würden seine Ansichten darüber, was im besten Interesse seiner Tochter sei, weder erfragt noch berücksichtigt.

Willis warf Thomas in ihrer eigenen Stellungnahme dagegen unberechenbares Verhalten und Drogenmissbrauch vor. Außerdem behauptete sie, er beteilige sich nicht finanziell an Louettas Betreuung. Ihre Position sei weiterhin, dass Thomas Drogen konsumiere und sich freiwillig keinem Drogentest unterziehe. Es gebe keine andere Erklärung für sein ungewöhnliches und unberechenbares Verhalten sowie seinen Mangel an sicherem Urteilsvermögen in Bezug auf Louetta. Thomas‘ Anwalt Mike Kretzmer wies diese Vorwürfe entschieden zurück und bezeichnete seinen Mandanten als „sehr fähigen, liebevollen und hingebungsvollen Vater“. Willis verbreite weiterhin „eine Lüge nach der anderen“ über Thomas, erklärte Kretzmer.