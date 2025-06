Stars Rupert Friend: Wegen den ‚Jurassic World Rebirth‘-Dreharbeiten verpasste er die Geburt seiner Tochter

Rupert Friend erzählte, dass er die Geburt seiner Tochter verpasste, weil er ‚Jurassic World Rebirth‘ drehte.

Der 43-jährige Schauspieler gab zu, dass er die Geburt seiner kleinen Tochter verpasst habe, die er mit seiner Frau Aimee Mullins hat.

Der Darsteller erfuhr während der ‚Jurassic World Rebirth‘-Dreharbeiten in London von der bevorstehenden Geburt seines Kindes in den USA. Rupert hat sich jetzt während seines Auftritts in der ‚Today‘-Talkshow am Montag (23. Juni) an die chaotische Situation vor der Ankunft seines Nachwuchses erinnert und sagte: „Ich wurde an einem Drahtseil hochgezogen, dreißig Meter hoch, und habe einen Stunt gemacht. Die Crew sagte: ‚Holt ihn runter, holt ihn runter.'“ Als Rupert erfuhr, dass seine Frau am Telefon war, sagte der Star: „Ich sagte: ‚Liebling, ich bin etwas beschäftigt.‘ Und bei meiner Frau war die Fruchtblase geplatzt. Also rannte ich wie verrückt los, um den letzten Platz im letzten Flugzeug aus England zu ergattern, um den ganzen Weg zurück in die USA zu fliegen und bei der Geburt mit dabei zu sein, die ich leider verpasst habe.“ Der Prominente konnte die Geburt seiner Tochter am Flughafen jedoch per FaceTime miterleben und sei deshalb dankbar für die Verspätung seines Flugzeugs gewesen: „Und dann ertönte dieses wundervolle – ich werde es nie vergessen – Geräusch durch den Flughafen, und sie sagten: ‚Ding-dong, Ihr Flug hat 20 Minuten Verspätung‘, und dann hieß es: ‚Sie bekommen ein kleines Mädchen.‘ Sie wird immer ein Dino-Baby bleiben.“