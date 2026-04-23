Stars Russell Brand gesteht Beziehung zu 16-Jähriger im Alter von 30 Jahren

Russell Brand - SiriusXM - October 4, 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2026, 18:00 Uhr

Russell Brand hat eingeräumt, mit 30 Jahren mit einer 16-Jährigen geschlafen zu haben.

Der britische Komiker, inzwischen 50 Jahre alt, sprach über eine frühere sexuelle Begegnung, die er als „einvernehmlich“ bezeichnete. Er räumte jedoch ein, dass er sie heute angesichts seines Bekanntheitsgrades als „ausbeuterisch“ betrachten würde.

„Die einfache Tatsache ist, dass in Europa und im Vereinigten Königreich, wo ich herkomme, das Schutzalter bei 16 liegt. Und ich habe mit einer 16-Jährigen geschlafen, als ich 30 war“, sagte er in der ‚The Megyn Kelly Show‘. Er sei allerdings mit 30 eine ganz andere Person gewesen, wie er hinzufügte: „Ich war viel jünger und ein unreifer 30-Jähriger. Einvernehmlicher Sex, gerade wenn ein starkes Machtgefälle besteht – und das gibt es, wenn man ein berühmter Mann ist, der Frauen anziehen kann –, beinhaltet, denke ich, Ausbeutung.“

Brand bezeichnete sein Verhalten als „egoistisch“ und sagte, er habe kaum darüber nachgedacht, wie sich sein Verhalten auf andere auswirkte. Er fügte hinzu: „Ich denke, es ist ausbeuterisch. Ich erkenne an, dass mein sexuelles Verhalten in der Vergangenheit egoistisch war und ich kaum berücksichtigt habe, wie sich das auf andere ausgewirkt hat.“

Trotzdem weist Brand weiterhin separate Vorwürfe sexueller Übergriffe zurück. Im April 2025 wurde er in zwei Fällen wegen Vergewaltigung, einem Fall von indezenter Körperverletzung und zwei Fällen sexueller Nötigung angeklagt, die sich auf mutmaßliche Vorfälle zwischen 1999 und 2005 beziehen. Nach weiteren Anklagen im Januar kamen ein zusätzlicher Vergewaltigungsvorwurf und ein Vorwurf sexueller Nötigung hinzu, die sich auf zwei Frauen im Jahr 2009 beziehen. Der Schauspieler, der die Vorwürfe bestreitet, sollte ursprünglich am 16. Juni vor Gericht erscheinen, doch der Prozess wurde auf den 12. Oktober verschoben und soll voraussichtlich zwei Monate dauern.

Laut ‚Sky News‘ erklärte der Richter, dass das Gericht im Juni möglicherweise nicht genug Zeit gehabt hätte und es Schwierigkeiten gegeben hätte, Geschworene für den Beginn der Sommerferien zu finden. Brand – Vater von drei Kindern mit seiner Frau Laura Gallacher – hatte die Vorwürfe bereits zuvor bestritten. In einer Videobotschaft sagte er: „Ich habe euch immer gesagt, dass ich, als ich jung und allein war, bevor ich meine Frau und Familie hatte … ein Narr war. Ich war ein Narr, bevor ich im Licht des Herrn lebte. Ich war drogenabhängig, sexsüchtig und ein Idiot. Aber was ich nie war, war ein Vergewaltiger. Ich habe niemals nicht-einvernehmliche Handlungen begangen. Ich bete, dass ihr das erkennen könnt.“