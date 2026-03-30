Stars Prozess gegen Russell Brand auf Oktober verschoben

Russell Brand - GETTY - May 30 2025 - Arriving at Southwark Crown Court BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2026, 18:00 Uhr

Der Prozess gegen Russell Brand wurde auf Oktober verschoben.

Der Vergewaltigungsprozess gegen Russell Brand wurde auf Oktober verschoben.

Der ‚Forgetting Sarah Marshall‘-Darsteller sollte ursprünglich am 16. Juni vor Gericht erscheinen. Ihm waren im April 2025 zwei Fälle von Vergewaltigung, ein Fall von sexueller Nötigung sowie zwei Fälle von sexuellen Übergriffen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Taten zwischen 1999 und 2005 vorgeworfen worden. Nachdem im Januar neue Anklagen hinzugekommen waren – ein weiterer Vergewaltigungs- und ein Sexualdelikt aus dem Jahr 2009 –, wurde der Prozess nun verschoben. Brand, der alle Vorwürfe bestreitet, muss sich nun ab dem 12. Oktober vor dem Southwark Crown Court wegen insgesamt sieben Anklagepunkten verantworten. Der Prozess soll etwa zwei Monate dauern.

Ursprünglich war eine Dauer von bis zu fünf Wochen vorgesehen. Laut ‚Sky News‘ erklärte Richter Bennathan, dass dem Gericht bei einem Start im Juni möglicherweise die Zeit ausgegangen wäre. Zudem wäre es schwierig gewesen, Geschworene zu finden, die zu Beginn der Sommerferien verfügbar sind. Brand, Vater von drei Kindern mit seiner Frau Laura Gallacher, hatte die Vorwürfe bereits im vergangenen Jahr öffentlich zurückgewiesen. In einem Video auf Social Media sagte der 50-Jährige: „Ich habe euch immer gesagt, dass ich, als ich jung und allein war, bevor ich meine Frau und Familie hatte, ein Idiot war. Ich war ein Idiot, bevor ich im Glauben lebte. Ich war drogenabhängig, sexsüchtig und ein Dummkopf. Aber eines war ich nie: ein Vergewaltiger.“ Er behauptet weiter, er habe sich nie auf nicht einvernehmliche Handlungen eingelassen. Brand fügte hinzu: „Natürlich werde ich jetzt die Gelegenheit haben, mich vor Gericht zu verteidigen. Und dafür bin ich sehr dankbar.“

Die Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens gegen den Schauspieler aus ‚Get Him to the Greek‘ wurden erstmals 2023 im Rahmen einer gemeinsamen Recherche der Sendung ‚Dispatches‘ von Channel 4 und der Zeitung ‚The Sunday Times‘ bekannt gemacht. Brand hat sämtliche Anschuldigungen stets zurückgewiesen.