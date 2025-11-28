Stars Ruth Moschner kontert Vorwürfen wegen Kinderlosigkeit

28.11.2025

Die Moderatorin bekommt regelmäßig zu hören, dass ein Leben ohne Kinder "sinnlos" sei.

Ruth Moschner muss sich wegen ihrer Kinderlosigkeit immer wieder rechtfertigen.

Die Moderatorin hat sich bewusst dazu entschieden, nicht Mutter zu werden. Im September postete sie ein Instagram-Video, in dem sie auf ironische Weise die positiven Seiten ihrer Kinderlosigkeit feiert: Die 49-Jährige könne spontan verreisen oder shoppen gehen, wann immer sie wolle. Einige Fans reagierten jedoch mit Kritik auf den Beitrag und bezeichneten ihn als verletzend.

Im Podcast ‚(K)ein Kinderwunsch‘ sprach Ruth Moschner nun offen über die Vorwürfe, die sie sich wegen ihrer Kinderlosigkeit anhören muss. Immer wieder werde ihr gesagt, dass ein Leben ohne Kinder „sinnlos“ sei und sie Kinder „hassen“ würde. Diese Aussagen empfindet sie als übergriffig. Denn die Ex-‚The Masked Singer‘-Jurorin liebt ihre Rolle als Patentante. „Das, was ich geben kann, lebe ich bei meiner Patentochter aus. Ich meine, auch wenn sie jetzt 24 ist, haben wir eine sehr, sehr enge Bindung“, erzählte sie.

Sie tue alles, um ihrer Patentochter „bei ihrer Entfaltung zu helfen und sie zu unterstützen“. Die Autorin fügte hinzu: „Und ihr immer wieder zu sagen, wie richtig sie ist und wie großartig sie das macht.“

Aussagen wie „Du wärst eine gute Mutter“ kann Ruth Moschner nicht mehr hören. „Das finde ich immer ganz interessant, weil man dabei denkt: ‚Kann sein, aber wir werden es nie erfahren'“, erklärte sie. „Vielleicht wäre ich auch eine gute Pilotin oder Bäckerin geworden – man weiß es nicht.“ Man könne schließlich nicht alles machen und nicht überall sein. Der TV-Star betonte, dass Kinderlosigkeit ein ganz normaler Lebensweg sei, und forderte mehr Akzeptanz in der Gesellschaft.