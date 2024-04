"All Too Well (Ken's Version") Ryan Gosling und Emily Blunt performen Taylor-Swift-Cover bei „SNL“

Emily Blunt und Ryan Gosling sorgten bereits gemeinsam auf der Oscar-Bühne für Lacher. (ncz/spot)

SpotOn News | 14.04.2024, 12:30 Uhr

Die "Barbenheimer"-Rivalität nimmt kein Ende. Ryan Gosling und Emily Blunt haben nun bei "Saturday Night Live" erneut für Lacher gesorgt. Das Duo performte eine Ken-Version von Taylor Swifts "All Too Well".

Ab Mai 2024 sind Emily Blunt (41) und Ryan Gosling (43) gemeinsam im neuen Kinofilm "The Fall Guy" über einen Stuntman zu sehen. Beide trauern aber offenbar noch ihren Kino-Hits aus dem vergangenen Jahr hinterher: Er war als Ken in "Barbie" zu sehen, sie als Kitty in "Oppenheimer". Bereits als Presenter bei der Oscar-Verleihung im März sorgten die beiden mit Scherzen über ihre jeweiligen Filme für Lacher. Am Samstagabend (14. April) ging die "Barbenheimer"-Rivalität in der US-Show "Saturday Night Live" in eine neue Runde.

Video News

Ryan Gosling und Emily Blunt performen Taylor-Swift-Cover

Statt eines einfachen Monologs eröffneten der Schauspieler und die Schauspielerin die Sendung mit einem Cover von Taylor Swifts (34) Hit "All Too Well", der auch in ihrem neuen Film "The Fall Guy" zu hören ist – bei "SNL" gab es aber "(Ken's Version)" inklusive tanzenden Barbies und Oppenheimer-Figuren. "Ich habe Venice Beach zerlegt, es ist wahr. Meine Kleidung war eng, aber etwas an diesen Spandex hat sich so richtig angefühlt", singt Gosling zur Melodie von "All Too Well" und fährt fort: "Ich habe meine Inliner in diesem großen pinken Haus vergessen, aber den großen Pelzmantel habe ich noch und werde ihn jetzt tragen."

Nach wenigen Sekunden wird er von Co-Star Emily Blunt unterbrochen: "Nein, nein, nein", schimpft die. "Was machst du? Wir hatten einen ganzen Monolog zu unserem neuen Film 'The Fall Guy' geplant. Und stattdessen singst du schon wieder über Ken […] Leute, ich will nicht so streng sein, aber Ryan: Es ist Zeit, weiterzuziehen." Der antwortet bedröppelt: "Ich weiß, ich weiß, du hast recht." Doch dann fügt er hinzu: "Aber ich kann es einfach nicht", und fährt mit dem Song fort.

Erst als Emily Blunt ihrem Co-Star eine Glasflasche über den Kopf zieht und sagt, "Du bist ein Stuntman, du kannst das abhaben und schau wie cool das war", zeigt sich Ryan Gosling einsichtig: "Ja, das war ziemlich cool. Aber weißt du, wer das auch cool finden würde? Ken." Daraufhin schlägt ihn Blunt mit einem Holzstuhl und ruft: "Ken ist tot! Ken ist tot!"

Emily Blunt und Ryan Gosling ganz nostalgisch

Gosling erinnert Blunt dann daran, wie schön doch der vergangene Sommer gewesen sei: "Emily, du warst in 'Oppenheimer' […] Vermisst du es denn nie?" Dann bricht auch die in Gesang aus: "Vater der Atombombe und eine Flasche Jack, ich war mal die Alkoholiker-Ehefrau eines Mannes mit Hut", singt sie zu Swifts Melodie. "Ich redete mit Albert Einstein, trank einen Margarita, mit Sir Christopher Nolan und dem Bhagavad Gita."

Dann wird das Cover zum Duett: "Und ich vermisse all meine Kens", singt Gosling, Blunt fügt hinzu "Und ich vermisse Cillian Murphy", und dann beide: "Und ihr solltet wirklich 'The Fall Guy' sehen", aber sie fügen mit etwas Nostalgie hinzu: "Ich kann Ken scheinbar einfach nicht loslassen. Denn hier sind wir wieder in 2023, es war der 'Barbenheimer'-Sommer, es waren nur du und ich. Betrunken mit Bier, kein Körperhaar, jetzt ist es an der Zeit, auf Wiedersehen zu Ken zu sagen. Wir waren Kitty und Ken […] Wir müssen zugeben, dass unsere Pressetour ein Chaos ist, jetzt ist es an der Zeit, auf Wiedersehen zu Ken – und Kitty – zu sagen."

Anschließend blasen die beiden mit traurigen Gesichtsausdrücken eine elektrische Kerze mit einem Abbild Kens als Heiligem aus, die jedoch kurz danach wieder angeht. "Oh mein Gott, sie ist wieder angegangen", ruft Emily Blunt. Ryan Gosling darauf: "Das stimmt. Weil Ken niemals sterben wird!"