Stars Ryan Lochte verlobt sich ein Jahr nach Ehe-Aus

INSTAGRAM - ONE USE - Ryan Lochte - fiance Molly - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.06.2026, 12:00 Uhr

Olympiasieger Ryan Lochte hat sich mit Molly Gillihan verlobt – etwas mehr als ein Jahr nachdem seine Ehefrau Kayla Reid die Scheidung eingereicht hatte.

Ryan Lochte hat sich verlobt.

Der 41-jährige Schwimmer, der sechs olympische Goldmedaillen gewonnen hat und dessen Ex-Frau Kayla Reid im März 2025 nach sieben Ehejahren die Scheidung einreichte, machte Molly Gillihan nach einem Jahr Beziehung einen Heiratsantrag. Ryan sagte gegenüber ‚PEOPLE‘: „Es stimmt. Ich gehe mit meinem Leben weiter zu größeren und besseren Dingen über, insbesondere dazu, Molly zu heiraten.“

Ursprünglich wollte Ryan seiner Partnerin auf dem Bauernhof ihrer Familie einen Antrag machen, änderte seine Pläne jedoch und entschied sich für das Restaurant Prime and Pearl in Gainesville, Florida – den Ort ihres ersten Dates –, nachdem sie davon erfahren hatte. Er sagte: „Ich hatte Rosenblätter vom Eingang bis zu unserem Tisch ausgelegt. Der Tisch war ebenfalls mit Rosen bedeckt, und auf dem Brief für Molly stand: ‚Willst du mich heiraten?‘ Sie fing sofort an zu weinen und sagte: ‚Warum hat das so lange gedauert?‘, bevor sie Ja sagte.“

Ryan und Molly machten ihre Beziehung im Juli 2025 auf Instagram offiziell und zogen im Januar 2026 zusammen. Mit Kayla Reid hat er Sohn Caiden (8) sowie die Töchter Liv (6) und Georgia (2). Molly hat aus einer früheren Beziehung ebenfalls drei Kinder: die Töchter Layla und Maggie sowie Sohn Oliver. Ryan freut sich darauf, ihre Familien offiziell zusammenzuführen. Er sagte: „Sie ist meine beste Freundin, unsere Kinder haben eine unglaubliche Bindung aufgebaut, und es wurde klar, dass der nächste richtige Schritt für uns alle darin bestand, unter einem Dach zu leben.“ Ein größeres Zuhause für die Patchworkfamilie sei nötig gewesen und nun konzentriere sich die ganze Familie darauf, für alle Kinder „ein liebevolles und stabiles Umfeld zu schaffen“.

Ryan betonte zuvor, dass er und Molly – die sich an der Schule ihrer Kinder kennengelernt hatten – erst nach der Einreichung der Scheidung durch Kayla miteinander ausgingen. Er sagte gegenüber ‚DailyMail.com‘: „Es gab keine Untreue mit Molly, überhaupt nicht. Molly hat nichts falsch gemacht.“ Er sei derjenige gewesen, der zuerst interessiert war. Allerdings erst, nachdem seine Beziehung beendet war. „Es war alles erst, nachdem mir die Scheidungspapiere zugestellt worden waren. Es geschah alles danach.“

Kayla wiederum räumte ein, dass sie und Ryan seit ihrer Trennung „nicht an einem guten Punkt“ seien. Sie sagte Anfang des Jahres zu ‚PEOPLE‘: „Offensichtlich sind wir nicht an einem guten Punkt. Ich bete wirklich dafür, dass er der Vater wird, den unsere Kinder verdienen. Ich wünsche ihm alles Gute, aber wir versuchen, möglichst wenig Kontakt zu haben.“ Kayla und Ryan praktizieren derzeit sogenanntes „Parallel Parenting“ und sie freut sich auf den Tag, an dem die Scheidung abgeschlossen ist. Sie sagte: „Es könnte noch ein langer Weg sein. Ich würde sehr gerne geschieden sein. Wenn ich zurückblicke, denke ich: ‚Oh mein Gott, dieses Jahr – ich kann nicht glauben, was ich alles überstanden habe.‘ Ich habe es schon tausendmal gesagt, aber ich weiß nicht, wo ich ohne meine Freundinnen und meine Familie wäre. Sie haben mich in diesem vergangenen Jahr getragen.“