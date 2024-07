Film Ryan Reynolds: Gemeinsamer ‚Deadpool and Wolverine‘-Filmabend mit seiner Mutter und Tochter

Ryan Reynolds - Deadpool and Wolverine - London Photocall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2024, 18:00 Uhr

Der Darsteller erzählte, dass sich seine neunjährige Tochter und seine Mutter den Film angesehen haben.

Ryan Reynolds erzählte, dass sich seine neunjährige Tochter und seine Mutter schon ‚Deadpool and Wolverine‘ angesehen haben.

Der 47-jährige Schauspieler bezeichnete es als einen der „besten Momente“ bei der Arbeit an seinem neuen Film, als er ihn mit seinem ältesten Kind James und seiner Mutter Tammy anschaute.

Der Star verriet, dass er sich sehr darüber freute, die Reaktionen seiner Lieben auf die „Emotionen“ des Films gesehen zu haben. Reynolds verriet in einem Gespräch gegenüber der ‚New York Times‘-Zeitung: „Ich sage nicht, dass andere Leute das machen sollten, aber meine neunjährige Tochter hat den Film mit mir und meiner Mutter, die Ende 70 ist, gesehen, und für mich war das einfach einer der besten Momente dieser ganzen Erfahrung. Beide haben sich einfach kaputtgelacht, sie haben die Emotionen gefühlt, die ich mir am meisten von den anderen erhoffte.“ Ryan, der neben James mit seiner Frau Blake Lively auch die Kinder Inez (7), Betty (4) und ein 16 Monate altes Kind großzieht, dessen Name und Geschlecht nicht öffentlich gemacht wurden, fügte hinzu, dass Filme mit Altersfreigabe für Erwachsene als Kind einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen hätten: „Als ich mir als Kind nicht jugendfreie Filme angesehen habe, haben sie einen großen Eindruck bei mir hinterlassen, da ich nicht das Gefühl hatte, dass die Leute sich dabei zurückhalten, und das war eine große Inspiration für so viele Sachen, die ich jetzt machen möchte.“