Stars Ryan Reynolds: Seine Kinder sollen ein normales Leben haben

Bang Showbiz | 16.12.2024, 10:00 Uhr

Der ‚Deadpool‘-Star will, dass seine Kinder abseits vom Rampenlicht großwerden.

Ryan Reynolds wünscht sich ein möglichst normales Leben für seine Kinder.

Der ‚Deadpool‘-Star zieht gemeinsam mit seiner Ehefrau Blake Lively die vier Kinder James (9), Inez (8), Betty (5) und Olin (1) groß. Obwohl die Kids als Nachwuchs von Hollywoodstars eine ziemlich luxuriöse Kindheit genießen, legt Ryan dennoch Wert darauf, dass seine Kleinen demütig und dankbar bleiben. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ verriet er: „Wir versuchen, ihnen ein so normales Leben wie möglich zu geben. Ich versuche die Unterschiede zwischen ihrer Kindheit und meiner Kindheit oder der meiner Frau nicht so herauszustellen. Wir sind beide in der Arbeiterklasse aufgewachsen und ich erinnere mich als sie noch sehr jung waren, sagte oder dachte ich Dinge wie: ‚Oh Gott, ich hätte als Kind niemals so ein Geschenk bekommen‘ oder ‚Ich hätte niemals den Luxus gehabt, Essen zum Mitnehmen zu haben‘ oder sowas. Dann wurde mir klar, dass sie diese Last nicht tragen müssen.“

Auf seine vier Kinder ist Ryan selbstverständlich dennoch ziemlich stolz. Er gibt preis: „Sie haben schon jetzt sehr wohl ein Konzept von Dankbarkeit und verstehen die Welt genug, um einen Sinn für Empathie zu haben. Das sind die Dinge, von denen ich denke, dass sie zeigen, dass wir einen ordentlichen Job machen – wenn unsere Kinder mit anderen Menschen und anderen Kindern mitfühlen können. Aber ja, es ist anders. Als ich ein Kind war musste ich einfach schlucken, aus dem Haus gehen und zum Sonnenuntergang zurückkommen, was ich mir heute gar nicht mehr vorstellen kann.“