Musik S Club: Reunion-Tournee in Gedenken an Paul Cattermole

S Club - Capital's Jingle Bell Ball 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2024, 14:15 Uhr

Die Band konnte mit ihrer Reunion-Tournee das Leben des verstorbenen Stars „feiern“.

S Club konnten mit ihrer Reunion-Tournee das Leben von Paul Cattermole „feiern“.

Der verstorbene Sänger starb im April 2023 im Alter von 46 Jahren an Herzproblemen und als seine Bandkollegen Rachel Stevens, Tina Barrett, Jon Lee, Bradley Macintosh und Jo O’Meara für ihre ‚Good Times‘-Show wieder auf Tour gingen, verbrachten sie viel Zeit damit, über ihren verstorbenen Co-Star „einfach nur zu reden”.

In einem Interview im ‚Happy Place‘-Podcast erzählte Stevens gegenüber Moderatorin Fearne Cotton: „Es ist einfach niederschmetternd gewesen, natürlich fand die Tournee statt, aber wir hielten inne, traten einen Schritt zurück und redeten einfach miteinander. Wir waren füreinander da und wollten wirklich Rücksicht auf seine Familie nehmen und respektvoll sein … die Tour bekam eine ganz andere Bedeutung. Es wurde zu einer wirklich schönen Hommage und Feier seiner Person. Es war großartig, ihn auf diese Weise feiern zu können. Er war immer da. Es gab viele Momente, in denen einer von uns emotional wurde. Es war wirklich gut. Ich denke, Reden ist das Beste überhaupt und das kann nie schaden.” Die ‘Reach‘-Popstars waren in ihrer Originalbesetzung mit Bandmitglied Hannah Spearritt komplett, aber da die Sängerin zuvor eine Zeit lang mit Paul zusammen war, fühlte sie sich nicht dazu in der Lage, an der Tour teilzunehmen. Vor seinem Tod hatte Cattermole jahrelang finanzielle Schwierigkeiten gehabt und verkaufte seinen BRIT-Award, um über die Runden zu kommen. Als Pauls Bruder Colin das Konzert der Band in der Londoner O2 Arena besuchte, hatte die Band es geschafft, den Award zurückzukaufen und ihn ihm zu überreichen.