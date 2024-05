Neues Album "Was wirklich zählt" Sänger Nik P.: An die Rente verschwendet er noch keinen Gedanken

Nik P. veröffentlicht drei Jahre nach "Seelenrausch" sein neues Album "Was wirklich zählt". Darauf darf auch sein Ohrwurm "Ein Stern (... der deinen Namen trägt)" nicht fehlen. (ae/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 13:03 Uhr

Nik P. hat sich mit einem neuen Album zurückgemeldet. "Was wirklich zählt" erhält 14 Lieder - darunter auch die Neuauflage seines größten Hits sowie ein Lied, das er seiner Ehefrau zu einem ganz besonderen Tag geschrieben hat.

Freunde, Familie, Zusammenhalt: Die wichtigsten Dinge im Leben kann man nicht kaufen. Das ist die Botschaft des neuen Albums von Nik P. (62) "Was wirklich zählt", das am 3. Mai erschienen ist. In seinen Liedern will der Österreicher, der durch den Hit "Ein Stern (… der deinen Namen trägt)" bekannt wurde, Mut machen, mit Power durchs Leben zu gehen und dabei glücklich zu sein.

Gerade nach seiner Darm-Operation vor acht Jahren, gefolgt von einer Gallenkolik, sind diese Themen bei dem Sänger in den Fokus gerückt. Privat fand er sein Glück mit seiner vierten Ehefrau Karin, die er 2022 auf den Malediven geheiratet hat und die vorübergehend auch sein Management übernommen hatte. Das Hochzeitslied, das er damals für sie gesungen hat, ist bereits als Singleauskopplung erschienen: "Mein Himmel bist du". Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Nik P., warum das Paar beruflich aber lieber wieder getrennte Wege eingeschlagen hat – und wieso er noch lange nicht ans Aufhören denkt.

Warum ist die Wahl für den Albumtitel auf "Was wirklich zählt" gefallen?

Nik P.: Unser Zeitgeist hat mich dazu bewegt, diesen Titel zu wählen. Ich selbst befinde mich gerade in einer Lebensphase, wo sich Ziele im Leben nochmal neu definieren. Daher sind Songs unterschiedlichster Botschaften entstanden, die aus meiner Sicht wieder mehr zählen sollten im Leben.

Wann haben Sie erkannt, welche Dinge für Sie im Leben wirklich zählen?

Nik P.: Es gab nicht diesen einen Moment. Die wahren Ziele sind immer da gewesen, nur konnte ich diesen nie so richtig gerecht werden. Mit der Zeit habe ich aber gespürt, wie wichtig es mir sein sollte, auch hierauf mehr zu achten und habe daher einiges umgestellt.

Welches ist Ihr Lieblingslied auf dem neuen Album und warum?

Nik P.: Oh, das ist schwer zu sagen. Das Album ist so vielfältig geworden und bedient so viele Farben, dass ich mich nicht festlegen kann.

Mit 62 Jahren denken viele schon an die Rente. Ist das bei Ihnen auch ein Thema?

Nik P.: Nein, mein Job füllt mich so sehr aus, dass ich daran keinen Gedanken verschwende. Das ist aber wohl etwas, was ich mit vielen Künstlern teile. Rente oder Ruhestand ist überhaupt kein Thema unter den Kollegen.

In den vergangenen Jahren sind Sie dreimal operiert worden. Haben Sie danach etwas in Ihrem Leben geändert?

Nik P.: Natürlich wird man achtsamer. Aber ich bin jetzt Dank der richtigen Vorgehensweise total fit und bin absolut beschwerdefrei.

Achten Sie zum Beispiel jetzt mehr auf Ihre Gesundheit?

Nik P.: Das habe ich immer schon – aber klar, die nötige Prävention nehme ich vor und halte mich in der gesunden Fitness.

Sie wollen mit Ihrem Album im Herbst auf Tour durch Deutschland gehen. Wie machen Sie sich dafür fit?

Nik P.: Ich mache ausgiebig Sport und achte auf meine Ernährung.

Wird Ihre Ehefrau Sie auf der Tour begleiten?

Nik P.: Sie ist beruflich auch wieder dabei, sich neue Ziele zu setzen. Von daher wissen wir noch nicht, wann und wo sie dabei sein wird. Aber da die Tour mich an sehr legendäre Orte der Musikgeschichte bringen wird, wird sie sicherlich ein paar Mal mit dabei sein.

Ihre Frau Karin war eine Zeitlang auch Ihre Managerin. Wieso haben Sie sich beruflich dann doch wieder getrennt?

Nik P.: Es war/ist eine sehr große Herausforderung, wenn man alles teilt. 7 Tage/24 Stunden immer in dem Ausgleich miteinander zu sein, sodass alles in der Balance bleibt. Wir wollten unsere privaten Momente so behalten und nicht mit beruflichen Themen vermengen.

Es ist ja bereits Ihre vierte Ehe. Machen Sie diesmal etwas anders, damit sie nicht in die Brüche geht?

Nik P.: Wie soll ich darauf antworten. Ich hätte den Schritt nicht gemacht, wenn ich mir nicht sicher wäre …

Sie reisen gerne. Welche Ziele stehen noch auf Ihrer Wunschliste?

Nik P.: Die Weltmeere mit dem Segelboot zu erleben.