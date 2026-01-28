Film Sam Raimi dementiert ‚Spider-Man 4‘-Gerücht

Patrick Sam Raimi - Dr Strange In The Multiverse Of Madness – World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2026, 14:00 Uhr

Der Regisseur räumt mit Spekulationen auf, wonach Rachel McAdams in dem abgesagten Film die Rolle der Schwarzen Katze spielen sollte.

Sam Raimi hat bestätigt, dass Rachel McAdams niemals für die Rolle einer Bösewichtin im abgesagten ‚Spider-Man 4‘-Film in Betracht gezogen wurde.

Die von Tobey Maguire geprägte Trilogie lief von dem ursprünglichen Marvel/Sony-Film 2002 bis zu ‚Spider-Man 3‘ im Jahr 2007. Wegen kreativer Differenzen stieg der Regisseur nach dem dritten Film aus. Es gab das Gerücht, dass McAdams die Schwarze Katze (Black Cat) spielen sollte – die Schauspielerin selbst wies die Spekulationen zurück.

Nun bestätigte Raimi, dass keine Schauspielerin für die Rolle der Antagonistin vorgesprochen habe. Gegenüber ‚CinemaBlend‘ offenbarte er: „Wir hatten meines Wissens nach keine Vorsprechen für eine weibliche Bösewichtin. Ich habe mit John Malkovich über die Rolle des Geiers (Vulture) gesprochen, und er war großartig, wir verstanden uns prima. Aber der Film kam nie zustande.“

Kürzlich enthüllte Raimi, dass er mit der ‚Spider-Man‘-Reihe endgültig abgeschlossen habe und nicht für einen vierten Teil zurückkehren wird. Im Gespräch mit ‚Screen Rant‘ sagte der 66-Jährige: „Stan Lee […] hat den Charakter erschaffen, aber so viele Leute haben beigetragen, so viele Künstler, dass mir für eine kurze Zeit die Fackel übergeben wurde, um nach 40 Jahren ‚Spider-Man‘-Comics weiterzumachen. Und nach meinen drei Filmen habe ich die Fackel an jemand anderen weitergegeben.“

Der Filmemacher fügte hinzu: „Ich denke, sie müssen die Handlung und das Publikum, das nun dem Fackelträger folgt, weiterführen.“ Nach der Veröffentlichung von ‚Spider-Man 3‘ begann Raimi mit der Entwicklung eines Treatments für einen vierten Film. Doch Sony strich das Projekt schließlich zugunsten eines Reboots der Reihe mit Andrew Garfields ‚The Amazing Spider-Man‘ im Jahr 2012.