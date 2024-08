Stars Sandra Bullock: Bereit für ihre Rückkehr

Sandra Bullock at The Lost City premiere - Getty - March 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2024, 08:00 Uhr

Der Star ist „bereit, wieder ins Spiel zu kommen“.

Sandra Bullock ist „bereit, wieder ins Spiel zu kommen“.

Berichten zufolge bereitet sich die ‚Speed‘-Darstellerin auf ihr Rückkehr nach Hollywood vor, nachdem sie eine zweijährige Pause eingelegt hat, um sich um ihre Kinder Louis (14) und Layla (11) sowie um ihren Partner Bryan Randall zu kümmern, der vor fast einem Jahr im Alter von 57 Jahren nach einem kurzen Kampf mit ALS verstorben ist. Ein Insider erzählte diese Woche der Ausgabe von ‚Us Weekly‘: „Sie kehrt allmählich ins öffentliche Leben zurück. Sie ist aufgeregt über das, was die Zukunft bringt. Sie ist bereit, wieder ins Spiel zu kommen.“ Ein anderer Insider erklärte, dass die Oscar-Preisträgerin nach dem Tod ihres Partners eine der „härtesten Zeiten“ ihres Lebens durchgemacht habe und eine Auszeit brauchte. Der Insider sagte: „Sandra brauchte eine Pause, um mit ihrer Familie und Bryan zusammen zu sein.“

In einem Interview vor drei Jahren schwärmte Sandra von der „Liebe ihres Lebens“. Während eines Auftritts bei ‘Red Table Talk’ mit Jada Pinkett-Smith im Jahr 2021 sprach sie darüber, dass sie es nicht so eilig habe, zu heiraten. Damals sagte sie: „Wir haben zwei wunderschöne Kinder – drei Kinder, seine ältere Tochter [Skylar, 30]. Das ist das Beste, was es gibt. Ich brauche kein Dokument, um eine hingebungsvolle Partnerin zu sein… Mir muss nicht gesagt werden, dass ich einen Sturm mit einem guten Mann überstehen kann. Er ist das Vorbild, das ich meinen Kindern geben möchte.“