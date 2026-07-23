Stars Sandy Meyer-Wölden zieht ernüchterndes Fazit zu Liebes-Comeback mit ihrem Ex

Alessandra Meyer-WÃ¶lden / DeRucci Grand Opening KÃ¶ln / Eventpress Monika Sandel / 01/2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2026, 14:00 Uhr

Die Unternehmerin wagte einen zweiten Anlauf mit Alexander Müller, der jedoch scheiterte.

Sandy Meyer-Wölden hat sich mit deutlichen Worten zu ihrem erneuten Beziehungsende mit Alexander Müller geäußert.

Nach einer monatelangen Pause nahm die 43-Jährige wieder eine neue Podcast-Folge mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher auf. Beim Parookaville-Festival in Weeze sprachen die beiden unter anderem über Sandys Liebes-Aus. Nach einer ersten Trennung im November 2024 hatte sie ein Liebes-Comeback mit Alexander Müller gefeiert. Doch auch der zweite Anlauf hielt nicht dauerhaft: Im Frühjahr 2026 wurde das erneute Beziehungsaus bekannt.

Im Gespräch mit ihrem Ex-Mann machte Sandy deutlich, wie sie heute darauf zurückblickt. „Die zweite Runde hätte man sich auch sparen können. Aber so ist es gelaufen“, sagte sie während der Podcast-Aufzeichnung. Die endgültige Trennung habe nach ihren Angaben bereits Anfang Februar stattgefunden, öffentlich wurde sie erst später. Oliver Pocher war dagegen von Anfang an eingeweiht. Sandy bedankte sich bei ihm dafür, dass er die Nachricht zunächst für sich behalten hatte: „Du wusstest ja Bescheid. Und das erste Mal, muss ich sagen, hast du wirklich dichtgehalten. Das weiß ich sehr zu schätzen.“

Die fünffache Mutter erläuterte außerdem, wieso sie mit Alexander in der Öffentlichkeit als Paar auftrat. Ihr zweiter Ehemann, ein US-amerikanischer Immobilienunternehmer, habe das Rampenlicht strikt gemieden. „Der wollte mit dieser Welt überhaupt nichts zu tun haben“, offenbarte sie. Für Sandy hatte das eine unangenehme Folge: „Und dann war ich jahrelang alleine auf Veranstaltungen, was auch sehr unschön ist.“ Aus dieser Erfahrung hat die gebürtige Münchnerin eine Lehre gezogen. „Für mich ist das schon wichtig, in unserem Alter, wenn man in einer Beziehung ist, dass man auch zusammenlebt, zusammen Dinge macht und auch dazu steht“, erklärte sie.