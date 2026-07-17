Stars Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden wagen überraschenden Neustart

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2026, 14:00 Uhr

Die beiden Stars kündigen ein unerwartetes Comeback an: Sie machen beruflich wieder gemeinsame Sache.

Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden arbeiten wieder zusammen.

Rund ein halbes Jahr nach dem Aus ihres gemeinsamen Podcasts kündigten die Stars nun ein Comeback auf der Bühne an. Anfang des Jahres hatte sich das Ex-Paar im Zuge von Vertragsverhandlungen nicht einigen können. Daraufhin verließ Sandy den Podcast ‚Die Pochers! Frisch recycelt‘, den sie zuvor mehr als zwei Jahre gemeinsam produziert hatten. Für sie übernahm Pietro Lombardi, mit dem Olli den Podcast unter dem neuen Titel ‚Die Patchwork Boys‘ fortführte.

Nun verkündete der Comedian in der aktuellen Podcast-Folge, dass sich die Situation inzwischen entspannt habe. „Wir haben nach einem halben Jahr so ein bisschen zueinander gefunden“, sagte der 48-Jährige. Gemeinsam mit Sandy wolle er künftig wieder unter dem Namen ‚Die Pochers!‘ auftreten und zunächst regelmäßig Live-Shows veranstalten. Die Premiere ist bereits für diesen Samstag (18. Juli) beim Parookaville-Festival in Weeze geplant. Anschließend sollen die Mitschnitte in der Pocher-App veröffentlicht werden.

Auch im Gespräch mit RTL machten beide deutlich, dass sie ihre Meinungsverschiedenheiten hinter sich gelassen haben. „Wir hatten unsere Differenzen“, räumte Sandy ein. Gleichzeitig betonte die 43-Jährige, dass sie und Olli durch ihre drei gemeinsamen Kinder dauerhaft miteinander verbunden seien. „Das Gute ist: Bei Olli stehen die Türen immer offen!“, lobte sie ihren Ex. Der Entertainer wiederum erklärte: „Wenn man sich mal nicht einig wird, dann ist das eben so. Dann zieht man Konsequenzen. Aber irgendwann findet man auch wieder zueinander.“

Trotz der erneuten Zusammenarbeit bleibt sein Podcast mit Pietro Lombardi bestehen. „Ich bin ja loyal“, stellte der Comedian klar und kündigte an, dass ‚Die Patchwork Boys‘ wie geplant fortgesetzt werde. Dass die beiden wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, überrascht auch Sandy selbst. „Ich habe ihn tatsächlich vermisst“, sagte sie. Ihre heutige Beziehung zu ihrem Ex-Mann beschrieb sie mit einem knappen Fazit: „Es ist eine Hassliebe.“