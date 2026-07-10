Stars Verhängnisvolle Panne: Pietro Lombardi vergisst 3.000 Euro im Flieger

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2026, 14:00 Uhr

Der Sänger enthüllt, dass er die stolze Summe versehentlich im Fußraum eines Flugzeugs vergaß.

Ein Mallorca-Trip ist für Pietro Lombardi turbulenter verlaufen als erwartet.

Der Sänger ließ nach der Landung seine Bauchtasche mit 3.000 Euro Bargeld und wichtigen Dokumenten im Flugzeug liegen. Im Podcast ‚Patchwork Boys‘ erzählte der 34-Jährige seinem Co-Host Oliver Pocher, wie es zu dem Missgeschick gekommen war. Während des Flugs habe ihn die Bauchtasche gestört, weshalb er sie von der Brust nahm und im Fußraum verstaute. Beim Aussteigen habe er sie dann vergessen. Dass die Tasche fehlte, bemerkte Pietro erst, nachdem er bereits am Party-Lokal Megapark angekommen war, wo er regelmäßig auftritt.

Olli nahm die Geschichte mit Humor. „Nicht das erste Mal. Mein kleiner Freund. Wie viel war diesmal drin?“, hakte er nach. Als Pietro die vierstellige Summe nannte, scherzte der Comedian: „Du hast mehr Geld als jeder Geldautomat.“ Der 48-Jährige konnte es kaum fassen, dass Pietro erst nach einer Stunde aufgefallen war, dass seine Wertsachen fehlten. Doch der Ex-DSDS-Sieger hatte Glück im Unglück: Das Flugpersonal fand die Bauchtasche, identifizierte den Besitzer anhand der enthaltenen Dokumente und brachte sie zum Fundbüro auf Mallorca.

Für Pietro wäre der Verlust der Ausweispapiere deutlich schwerwiegender gewesen als das Bargeld. „Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen 3.000 Euro weg oder Ausweis, Versicherungskarten und alles neu machen – dann würde ich sagen: Okay, tut weh, aber lieber das Geld weg“, enthüllte er. Doch damit war die Reise noch nicht beendet. Auf dem Rückflug erhielt der Musiker einen FaceTime-Anruf seines Sohnes Alessio aus dem Krankenhaus.

Der Elfjährige hatte sich beim Fußballspielen am Arm verletzt. „Ey, wie kann das sein? Wir gehen jetzt bald im Sommerurlaub mit Gips und so. Katastrophal. Beschissen. Horror“, offenbarte Pietro. Später stellte sich jedoch heraus, dass Alessio lediglich einen Haarriss erlitten hatte und statt eines Gipses nur eine Schiene tragen muss. Der ‚Phänomenal‘-Interpret hofft nun, dass die Verletzung bis zum geplanten Sommerurlaub ausgeheilt ist.