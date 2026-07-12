Stars ‚Die schaffen es da nicht raus‘: Pietro Lombardi spricht über Wohnsituation seiner Eltern

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.07.2026, 12:30 Uhr

Der Ex-DSDS-Sieger enthüllt, dass seine Eltern noch immer in ihrem alten Mietshaus in Karlsruhe wohnen.

Pietro Lombardi überrascht mit offenen Worten über seine Eltern.

Der Sänger wurde durch den Gewinn der achten Staffel von ‚Deutschland sucht den Superstar‘ 2011 berühmt. Auch heute noch ist er als Sänger erfolgreich und tritt regelmäßig vor großem Publikum auf. Durch seine Nummer-1-Hits hat der 34-Jährige ein stolzes Vermögen aufgebaut. Aufgewachsen ist Pietro dagegen in einfachen Verhältnissen. In der Doku ‚Pietro Lombardi: Familie – Glaube – Liebe‘ erklärte er 2022, aus dem „Ghetto“ zu stammen. Zusammen mit seinen Eltern, Geschwistern sowie seiner Großmutter und Tante lebte er in einem Haus in der Karlsruher Südstadt. „Der Stadtteil, der für sehr viel Kriminalität steht“, sagte der Ex-DSDS-Star damals.

Im gemeinsamen Podcast ‚Patchwork Boys‘ mit Oliver Pocher enthüllte er nun, dass seine Eltern nach wie vor in ihrer alten Wohnung wohnen. Für den Musiker ist das ein Unding. „Ich will unbedingt meine Eltern nach Köln holen, aber die können ohne Karlsruhe nicht. Die sind ihr ganzes Leben lang dort. Die haben da ihre Freunde, ihren Alltag und die wissen genau, wo was ist“, erzählte er. Pietro lässt trotzdem nichts unversucht, um den Umzug in Bewegung zu setzen. „Ich bettel fast. Ich sage, kommt hierhin, ich organisiere alles“, berichtete er.

Auf diese Weise könnten sie auch mehr Zeit mit ihren Enkelkindern verbringen. Pietro ist dreifacher Vater: Zusammen mit seiner Ex-Frau Sarah Engels hat er den elfjährigen Sohn Alessio. Aus der Beziehung mit seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa stammen die jüngeren Söhne Leano (3) und Amelio (1). Bereits seit 15 Jahren versuche er, seine Eltern zu überreden – bisher ohne Erfolg. Dabei sei „schon fast alles zerbröckelt in dem Haus“. Der ‚Phänomenal‘-Interpret ergänzte: „Wo man nicht weiß, wie lange das noch steht.“ Sein Fazit fällt allerdings ernüchternd aus. „Die schaffen es nicht da raus. Mein Vater sagt mit anderen Worten, er will da drin sterben“, enthüllte Pietro. Sein Versuch, die Wohnung für seine Eltern zu kaufen, sei am Eigentümer gescheitert.