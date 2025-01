No-Angels-Star lebt in L.A. Sandy Mölling bleibt trotz Waldbränden optimistisch

Sandy Mölling lebt seit einigen Jahren in Los Angeles. (ncz/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 14:40 Uhr

Wie steht es um Sandy Möllings Haus in L.A.? Der No-Angels-Star hat nun ein Update zu ihrem Haus gegeben und zeigt sich hoffnungsvoll. Zudem richtet die Sängerin einen wichtigen Appell an ihre Follower.

No-Angels-Star Sandy Mölling (43) sitzt seit Tagen auf gepackten Koffern, falls auch sie ihr Haus in Los Angeles evakuieren muss. Während die Sängerin vergangene Woche aufgrund der lodernden Waldbrände in Südkalifornien noch um ihre Existenz bangen musste, scheint sich die Lage in ihrer Nachbarschaft nun langsam zu entspannen. "Letzte Nacht war die erste Nacht, in der wir schlafen konnten", so Mölling in einem Video auf Instagram. Zwar sei für die kommenden Tage erneut starker Wind vorausgesagt, was die Flammen befeuern dürfte, die Feuerwehrkräfte könnten die Brände allerdings vermehrt unter Kontrolle bringen. Sie hoffe auf eine positive Entwicklung.

Video News

Ihre Nachbarschaft ist aber offenbar nicht mehr in direkter Gefahr. Vergangene Woche hatte Mölling berichtet, dass sich eines der Feuer ihrer Gegend nähere und sie immer wieder Evakuierungs-Warnungen erhielten, jedoch bisher keine konkrete Anweisung. Für den Notfall sei aber alles gepackt und man könne schnell los, falls evakuiert werden muss.

Nun habe für die deutsche Sängerin, die seit mehreren Jahren mit ihrem Ehemann und zwei Söhnen in Los Angeles lebt, vor allem eine Sache Priorität: "Kraft schöpfen. Damit wir mitanpacken und helfen können. (…) Jeder trägt etwas bei und es ist sehr schön, wie alle Communitys zusammenhalten."

Sandy Mölling appelliert: Opfer der Brände sind "nicht nur Reiche"

Ihre Reichweite will Sandy Mölling aber auch für einen wichtigen Appell nutzen: "An diejenigen, die sagen 'Ist mir doch egal, wenn die Reichen da ihre Häuser verlieren': Habt ihr eigentlich ein Herz? Hier leben nicht nur Reiche. L.A. ist eine ganz normale Stadt – mit Krankenschwestern, Lehrern und Barkeepern, die jeden Tag normal zur Arbeit gehen, wie überall sonst."

Die Tragödie "nur auf die Reichen" zu reduzieren, sei "eine Frechheit", so Mölling. Die Gegend Altadena, ebenfalls schwer von den Bränden betroffen, sei zudem "eine der historischsten Black Communitys, die wir in Kalifornien haben", klärt sie auf. "Es ist einfach nur schrecklich und bestürzend, wie viele Menschen dort ihr Zuhause verloren haben. Es war eine der ersten Nachbarschaften, wo Schwarze Menschen in der Lage waren, einen Kredit aufzunehmen und ein Haus abzubezahlen. (…) Dort leben ganz normale Menschen, die es sehr hart trifft." Zudem sei nicht jeder Musiker oder Schauspieler gleich ein berühmter Musiker oder Schauspieler mit Millioneneinkommen.

Sandy Mölling ist seit 2009 mit Nasri Atweh (44), einem kanadischen Musikproduzenten und Sänger der Band Magic, zusammen und seit 2020 verheiratet. Die beiden haben einen 2015 geborenen Sohn, aus einer vorherigen Beziehung hat Mölling einen weiteren Sohn.

Am 7. Januar waren in der Region um Los Angeles mehrere Waldbrände ausgebrochen, die sich durch den starken Wind zeitgleich mit mehreren kleinen Bränden großflächig und schnell verbreiteten. Besonders betroffen waren die Gegenden Malibu und Pacific Palisades sowie Pasadena und Altadena. In Folge der Brände mussten Hunderttausende Menschen ihre Häuser im Süden Kaliforniens evakuieren. Zahlreiche Häuser brannten komplett nieder, darunter auch die von vielen Prominenten.