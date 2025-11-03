Stars Sara Kulka: Deshalb will sie keine Scheidung

Sara Kulka / Abreise zum RTL-Dschungelcamp Frankfurt am Main / Philipp Mertens/Geisler-Fotopress / 01/2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2025, 14:00 Uhr

Die Ex-GNTM-Kandidatin spricht auf Instagram offen darüber, was sie von einer Scheidung abhält.

Sara Kulka enthüllt, wieso eine Scheidung für sie derzeit nicht infrage kommt.

Wenn eine Ehe in die Brüche geht, folgt als nächster Schritt meist der offizielle Scheidungsantrag. Die Reality-TV-Darstellerin geht jedoch einen anderen Weg. Bei einer Instagram-Fragerunde wollte ein Follower wissen: „Warum willst du dich nicht scheiden lassen, wenn du mit der Beziehung doch durch bist?“

Die 35-Jährige erklärte, dass „mehrere Faktoren“ ihre Entscheidung beeinflusst hätten. In erster Linie wolle sie „Streit, Stress, Kosten und Nerven“ vermeiden. Außerdem befürchtet Sara, dass ihre beiden Töchter „in irgendwelche Sachen involviert“ werden könnten. Das Thema Scheidung stehe für sie persönlich „aktuell überhaupt nicht“ zur Debatte, zumal sie eine weitere Hochzeit ausschließt. „Ich habe nicht vor, nochmal zu heiraten“, stellte die Blondine klar.

In der Fragerunde wurde Sara auch gefragt, ob sie sich weitere Kinder wünscht. „Ich habe tatsächlich abgeschlossen“, enthüllte die Ex-Dschungelcamperin. Zwar habe sie mit dem Gedanken gespielt, nochmal Mutter zu werden. „Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, drei Kinder von zwei verschiedenen Vätern zu haben“, sagte sie. „Am Ende klappt das nicht, dann hast du irgendwie das zu organisieren, dann das.“

Allein der Gedanke an den organisatorischen Aufwand, die Kinder zu ihren jeweiligen Vätern zu bringen, bereitet Sara Kopfschmerzen. Derzeit überlegt die Ex-GNTM-Kandidatin sogar, sich „cutten“ zu lassen. Das Thema Sterilisation begleite sie schon seit einigen Monaten.