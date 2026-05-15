Stars Sarah Engels: Pech mit der Startplatzierung

Sarah Engels attends the kinderTag in Berlin Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2026, 14:00 Uhr

Sarah Engels hat Pech mit der Startplatzierung.

Für Sarah Engels wird das Finale des Eurovision Song Contest 2026 zur echten Herausforderung.

Die 33-jährige Sängerin muss am Samstagabend (16. Mai) mit ihrem Song ‚Fire‘ bereits an zweiter Stelle auftreten. Dabei handelt es sich um eine Startposition, die unter ESC-Fans seit Jahren als besonders schwierig gilt. Experten sprechen sogar von der „Todesnummer 2“, weil Beiträge auf diesem Platz statistisch häufig schlechter abschneiden.

Dabei hatte für die einstige DSDS-Kandidatin alles vielversprechend begonnen. Beim deutschen Vorentscheid setzte sich Engels mit einer energiegeladenen Performance gegen acht Konkurrenten durch und sicherte sich das Ticket nach Wien. „Ich freue mich so krass, dass ich dabei sein darf und ich werde mein Bestes geben für Deutschland“, sagte sie nach ihrem Sieg.

Mit ihrem Popsong ‚Fire‘ setzt Sarah Engels auf große Emotionen, starke Bilder und eine aufwendige Bühnenshow. Schon beim Vorentscheid sorgten Flammen-Effekte und ein auffälliges rotes Outfit für Aufmerksamkeit. Auf Instagram schrieb die Sängerin damals selbstbewusst: „Ihr habt Feuer für den Eurovision Song Contest bestellt?“ Doch die nun veröffentlichte Startreihenfolge könnte ihre Chancen schmälern. Direkt nach dem Opener auftreten zu müssen, gilt als riskant, weil viele Zuschauer spätere Acts stärker im Gedächtnis behalten. Insgesamt folgen nach Deutschland noch mehr als 20 weitere Beiträge.

Trotzdem gibt es auch positive Stimmen. ESC-Kommentator Thorsten Schorn lobte Engels kürzlich ausdrücklich und bezeichnete sie als eine der stärksten Live-Stimmen des diesjährigen Wettbewerbs. Er traut ihr zu, das Publikum trotz schwieriger Ausgangslage zu überzeugen. Auch Sarah Engels selbst zeigt sich kämpferisch. Bereits im Vorfeld machte sie deutlich, dass sie unabhängig vom Ergebnis stolz auf ihren Auftritt sein wolle. Die Sängerin weiß zudem, wie wichtig ein starker Live-Moment beim ESC sein kann. Beim Halbfinale sorgte sie bereits mit einem spektakulären Bühnenstunt für Begeisterung.