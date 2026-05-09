Stars Jeanette Biedermann rührt Fans in ESC-Show mit einer emotionalen Botschaft

Jeanette Biedermann - December 2011 - Ein Herz fuer Kinder Spendengala Berlin BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2026, 15:30 Uhr

Jeanette Biedermann rührt Fans in ESC-Show mit einer emotionalen Botschaft.

Mit einem bewegenden Auftritt hat Jeanette Biedermann in der ORF-Show ‚Wir sind Song Contest: Die erfolgreichsten Hits und Helden‘ für emotionale Momente gesorgt.

Die Sängerin und Schauspielerin zeigte sich dort erstmals öffentlich mit ihrem wachsenden Babybauch und setzte zugleich ein starkes Zeichen für mehr Gelassenheit und Selbstliebe. Die Sendung war ‚Bunte‘-Berichten zufolge bereits einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft Anfang März aufgezeichnet worden. In einem auffälligen roten Kleid präsentierte sich die 46-Jährige strahlend auf der Bühne und interpretierte den ESC-Klassiker ‚Ein bisschen Frieden‘, mit dem Nicole 1982 den Eurovision Song Contest gewann. Ihr Outfit wurde in der Sendung schnell zum Thema. Im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger erklärte Biedermann mit Humor: „Das dehnt sich wirklich super. Das geht bis zum neunten Monat und drüber.“ Gleichzeitig gab sie offen zu, dass sich die Kleiderwahl während der Schwangerschaft schwieriger gestaltet als früher. „Jetzt ist nur das Problem, dass mir keine Sachen mehr passen. Also, dass ich mir was ausmale, was ich anziehe, und dann stehe ich am Kleiderschrank und denke, ach du grüne Neune, ich habe völlig vergessen, dass mir das nicht mehr passt“, erzählte sie lachend.

Ein wenig ernster wurde es, als Schöneberger anmerkte, dass die einstige GZSZ-Darstellerin manche Kleidungsstücke vermutlich nie wieder tragen werde. Darauf reagierte Biedermann mit einer Botschaft, die viele Zuschauer berührte: „Wir müssen uns mal alle locker machen. Körper ist individuell. Es geht um Liebe und es geht um Charakter.“

Neben dem neuen Kapitel in ihrem Leben blickte die Sängerin auch auf ihre eigene ESC-Vergangenheit zurück. Bereits 1999 trat sie beim deutschen Vorentscheid an und erreichte damals den vierten Platz. Die Erinnerung daran ist bis heute präsent. „Ich bin fast gestorben. Das war mein allererster Auftritt in meinem ganzen Leben und das gleich vor Millionen Menschen, gleich mit Wertung und Punkten und Plätzen“, erinnerte sie sich. Für den kommenden Eurovision Song Contest wünscht sich Biedermann vor allem echte Gefühle und spannende Überraschungen. „Es geht um Berührung, um Emotion. Es geht darum, wirklich etwas zu fühlen“, erklärte sie abschließend.