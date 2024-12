Stars Sarah Engels: Sie will ihre Kinder im Netz schützen

Sarah Engels attends the kinderTag in Berlin Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2024, 14:00 Uhr

Sarah Engels liebt ihre Kinder und das wissen auch ihre Fans.

Die Sängerin war nämlich bisher nie scheu, ihren Nachwuchs auf ihren Social Media-Portalen zu zeigen, und gibt gerne Einblicke in ihr Familienleben mit Ehemann Julian Engels, Sohn Alessio (9) und Tochter Solea (3). Weil das Interesse an ihren Kindern aber immer weiter steigt, will sie ihre Art, Inhalte zu teilen, noch einmal überdenken.

„Ich habe mich entschieden, Content in Bezug auf die Kinder bewusster, bedachter und in einem Rahmen zu teilen, der sich für uns als Familie richtig anfühlt“, verriet Sarah jetzt in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram. Das bedeutet, dass Sarahs Follower ihren Nachwuchs in Zukunft wohl weniger oft sehen werden. Ganz verzichten müssen die Fans auf Alessio und Solea aber nicht. Sarah, die in der Vergangenheit immer betonte, ihre Kinder in ihrer Arbeit einbeziehen und ihnen ihren Beruf nicht verheimlichen zu wollen, erklärte weiter: „99 Prozent meines Alltags drehen sich um meine Kinder und ich liebe es, tolle Momente von uns mit euch zu teilen.“

Ein Grund für Sarahs Sinneswandel könnte der Vorfall zu Hause bei ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi sein, mit dem sie Sohn Alessio hat. Zwischen Pietro und seiner Verlobten Laura Maria Rypa kam es kürzlich zu einem heftigen Streit, bei dem sogar die Polizei anrücken musste. Seitdem stehen auch die Kinder vermehrt im Fokus: „Ein Grund, warum ich meine Kinder weniger in meinem Content gezeigt habe, hat auch mit der Aufmerksamkeit zu tun, die in den vergangenen Monaten besonders auf meinen älteren Sohn gerichtet wurde.“ Obwohl er mit „solchen Themen“ nicht zu tun habe, sei er doch in den Fokus gerückt worden, was Sarah in Zukunft scheinbar vermeiden will.