In Instagram-Postings Schwangere Prinzessin Beatrice: Mutter und Schwester freuen sich mit

Inniges Verhältnis: Beatrice (l.) und Eugenie (r.) sind der ganze Stolz von Sarah Ferguson, die von 1986 bis 1996 mit Prinz Andrew verheiratet war. (ae/spot)

SpotOn News | 02.10.2024, 10:00 Uhr

Es war am 1. Oktober die royale Nachricht des Tages: Prinzessin Beatrice, Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson, erwartet ihr zweites Kind. Zur Schwangerschaft gab es nun ganz besondere Glückwünsche aus der Familie.

Zu ihrer erneuten Schwangerschaft hat Prinzessin Beatrice (36) herzliche digitale Glückwünsche ihrer Mutter Sarah Ferguson (64) und ihrer Schwester Prinzessin Eugenie (34) erhalten. Am 1. Oktober hatte der Buckingham Palast mitgeteilt, dass die Nichte von König Charles III. (75) das zweite gemeinsame Kind mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (40) erwartet. Das Baby soll Anfang 2025 zur Welt kommen. Das Paar hat bereits eine Tochter. Zudem brachte Mozzi einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe.

"So ein unglaublicher Segen"

Sarah Ferguson teilte nach der Bekanntgabe der frohen royalen Kunde zwei seltene Fotos ihrer Enkelin Sienna (3) und drückte ihre "Freude und Aufregung" darüber aus, erneut Großmutter zu werden. Die Herzogin von York, die seit 1996 von Prinz Andrew (64) geschieden ist, beteuerte in ihrem Instagram-Posting, eine "sehr stolze" Oma und Mama zu sein. "So ein unglaublicher Segen und eine Umarmung meines Herzens."

Eines der Bilder, das "Fergie" veröffentlichte, zeigt die kleine Sienna als Blumenmädchen in einem weißen Kleid mit Puffärmeln und einer salbeigrünen Schärpe, während Ferguson und Beatrice sie anstrahlen. Die Kleine spielte im Juni eine Hauptrolle bei der Hochzeit von Marissa Montgomery und Jesse Brown im Chelsea Physic Garden in London. Auf dem anderen Foto ist das Mädchen in einem zitronengelben Ensemble und einem Sonnenhut mit Kirschenmuster zu sehen. Die 64-Jährige stellte noch einen dritten Schnappschuss dazu, der sie gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Beatrice und Eugenie zeigt.

In einer längeren Nachricht schrieb Ferguson noch: "Liebe Beatrice, Worte können die Freude und Aufregung, die ich empfinde, während du und Edo euch darauf vorbereitet, ein weiteres kostbares Mitglied in eurer schönen Familie willkommen zu heißen, kaum ausdrücken. Wieder Oma zu werden, erfüllt mein Herz mit so viel Glück und Dankbarkeit." Es sei eines der größten Privilegien in ihrem Leben, ihre Tochter als Mutter zu sehen. "Wie deine Familie weiter aufblüht, ist ein absoluter Segen. Unsere Familie wächst, und mit ihr die Liebe, die uns umgibt." Sie könne es "kaum erwarten", das neue Kind kennenzulernen, und "all die wundervollen Erinnerungen zu teilen, die wir zusammen schaffen werden."

Beatrices Schwester freut sich auf Zuwachs für die Gang

Auch Prinzessin Eugenie reagierte auf die Baby-Neuigkeiten ihrer großen Schwester und freute sich, dass "ein weiteres kleines Mitglied zur Gang" hinzukommen wird. Sie schrieb auf ihrem Instagramprofil: "Herzlichen Glückwunsch, Beabea. Ich freue mich so auf mehr von dieser gemeinsamen Reise der Mutterschaft."

Die 34-Jährige, die damit erneut Tante wird, teilte dazu einen schon etwas älteren privaten Schnappschuss von einem Familienausflug am Meer sowie ein Foto zusammen mit Beatrice. Dazu meinte sie: "Ich konnte kein einziges Gruppenfoto von uns finden, also muss dieses von Weihnachten 2022 reichen." Die Paare verbrachten damals Weihnachten auf dem Anwesen Sandringham in Norfolk, wo König Charles zum ersten Mal während seiner Regentschaft Gastgeber war.

Viertes Enkelkind für Prinz Andrew und Sarah Ferguson

Mit Edoardo Mapelli Mozzi ist Prinzessin Beatrice seit Sommer 2020 verheiratet. Tochter Sienna kam am 18. September 2021 zur Welt. Aus einer früheren Beziehung Mozzis stammt sein Sohn Wolfie. Für Prinz Andrew und Sarah Ferguson ist das für Anfang 2025 erwartete Baby dann das vierte leibliche Enkelkind. Ihre jüngere Tochter Prinzessin Eugenie ist seit 2018 mit Jack Brooksbank (38) verheiratet und hat mit ihm die 2021 sowie 2023 geborenen Söhne August und Ernest.