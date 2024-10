Mit Prinz William in Southport Sarah Ferguson lobt Prinzessin Kates „mutigen“ Überraschungsauftritt

Prinzessin Kate wird von Herzogin Sarah (r.) gelobt. (ili/spot)

SpotOn News | 11.10.2024, 15:16 Uhr

Sarah Ferguson hat Prinzessin Kate für ihren Überraschungsauftritt in Southport gelobt. Es sei "mutig" gewesen und werde die Familien der Opfer "inspirieren".

Sarah Ferguson (64) hat Prinzessin Kate (42) für ihren Überraschungsauftritt an der Seite von Prinz William (42) am Donnerstag in Southport gelobt.

Das Thronfolgerpaar war unangekündigt in die englische Stadt gereist, um sich dort mit den Familien der Opfer einer Messerattacke zu treffen. Ende Juli wurden bei dem Anschlag drei Mädchen im Alter von sechs, sieben und neun Jahren, die an einem Tanzkurs teilgenommen hatten, getötet. Weitere Kinder und Erwachsene wurden damals schwer verletzt.

Prinzessin Kate sei "mutig" und "inspirierend"

Die Herzogin von York sagte im Gespräch mit Dan Walker von "Channel 5", Kate habe bei ihrem Besuch in Merseyside einen "wunderbaren Job" gemacht. Es sei ein "so mutiger Schritt" gewesen. "Es wird diese armen Familien inspirieren und ihnen helfen, und genau das sollten wir tun: ermutigen und ermutigen und ermutigen", so die Herzogin von York.

Es war William und Kates erster gemeinsamer offizieller Ausflug seit dem Ende der Chemotherapie der Prinzessin im Sommer. "Wie "Mail Online" weiter meldet, trafen die Royals neben den Opferfamilien auch eine Tanzlehrerin, die schwer verletzt worden sei, als sie versucht habe, die Kinder vor dem Angreifer zu schützen. Anschließend sprach das Paar mit den Rettungskräften, die an diesem Tag vor Ort geholfen haben. Die Prinzessin bezeichnete sie als "wahre Helden", während William sie als "wahre Profis" betitelte.

Viel Lob für Kates Comeback-Video

Viel Lob gab es von der Ex-Frau von Williams Onkel, Prinz Andrew (64), auch schon des Öfteren für das Video, mit dem Kate das Ende ihrer Chemotherapie Anfang September öffentlich gemacht hat. Auch in der Donnerstagsausgabe von "This Morning" bezeichnete "Fergie" das Video der Prinzessin von Wales als "einfach unglaublich". Im Gespräch mit den Moderatoren Cat Deeley und Ben Shephard sagte die Herzogin außerdem: "Das Video, das die Prinzessin gemacht hat, […] hat mich so bewegt. Es war wunderschön."

Auf die Frage, wie es Kate jetzt geht, fügte "Fergie" hinzu: "Sie zeigt der Welt, was es wirklich bedeutet, sich um sich selbst zu kümmern und sich selbst zu lieben, um anderen zu helfen."

Prinzessin Kate hatte ihre Krebserkrankung im März öffentlich gemacht. Im Vormonat hatte der Palast bereits bekannt gegeben, dass der britische König Charles III. (75) an Krebs erkrankt ist. Und auch Sarah Ferguson hat schon zwei Krebsdiagnosen verkraften müssen. Alle drei scheinen aber auf einem guten Weg zu sein.