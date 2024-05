Reparaturen bleiben aus Prinz Andrew: Wird die Royal Lodge erneut zum Streitpunkt mit Charles? Prinz Andrew hatte im vergangenen Jahr eine Vereinbarung mit König Charles getroffen, wonach er in seinem Zuhause, der Royal Lodge, in Windsor bleiben könne, wenn er sich um Reparaturen an dem Anwesen kümmere. Notwendige Arbeiten sollen bisher aber nicht stattgefunden haben.