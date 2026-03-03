Stars Sarah Harrison: Verzweifeltes Update aus Dubai

Sarah Nowak und Dominic Harrison - 10.04.17 Hamburg - Eventpress Golejewski BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2026, 14:00 Uhr

Die Influencerin vermisst ihren Mann und ihre älteste Tochter, die derzeit in Frankreich sind.

Sarah Harrison ist inmitten des Iran-Kriegs ohne ihren Mann Dominic in Dubai.

Das Influencer-Paar zog bereits 2020 in das Emirat. Ihre über drei Millionen Follower versorgt die ehemalige ‚Bachelor‘-Kandidatin regelmäßig mit Einblicken in ihr glamouröses Leben in der Wüstenmetropole. Wegen des Kriegs in Nahost herrscht dort derzeit Ausnahmezustand. Iranische Vergeltungsschläge richten sich gezielt an US-Verbündete wie Dubai und Katar.

Sarah befindet sich in einer besonders prekären Situation: Ehemann Dominic ist derzeit mit der ältesten Tochter Mia in Frankreich, während sie mit den jüngeren Kindern in Dubai geblieben ist. In ihrer Instagram-Story meldete sich die dreifache Mutter nun zu Wort. Die aktuelle Situation sei alles andere als einfach. „Ich komme ganz doll an meine Grenzen“, enthüllte Sarah. „Ich will einfach nur wieder mit meiner Familie vereint sein. Es fühlt sich an, als wäre mein Herz in zwei Stücke gerissen und ich nicht richtig atmen kann.“

In einem weiteren Clip gestand die Auswanderin unter Tränen, wie schwer es ihr falle, während dieser Zeit ohne ihren Mann zu sein. „Ich bin leider ein sehr ängstlicher Mensch. Ich hatte niemanden an meiner Seite, der meinen Rücken stärkt. Domi hat einfach so doll gefehlt, in jeder einzelnen Sekunde, in jeder einzelnen Minute“, offenbarte die 34-Jährige. Sarah habe versucht, ihr Bestes zu geben, um für ihre Töchter stark zu sein.

Auch Dominic teilte ein Update über die aktuelle Situation der Harrisons. „Mia und ich verlassen jetzt Frankreich – leider nicht in die Richtung, die ich uns ursprünglich gewünscht hatte“, berichtete er. Trotzdem zeigte sich der Content Creator zuversichtlich, bald zu seiner restlichen Familie zurückzukehren. „Uns geht es soweit gut und Sarah ist mit den Kids weiterhin in Sicherheit“, teilte er mit.